أتاحت وزارة التموين، إمكانية ضم أفراد الأسرة على بطاقات التموين إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، ضمن خطة الدولة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الحاجة للذهاب إلى المكاتب التموينية، وتوسيع مظلة الدعم للمستحقين.

خطوات ضم أفراد الأسرة على البطاقة

ولتفعيل الخدمة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة مصر الرقمية، من هنا.

اختيار خدمات التموين

الضغط على أيقونة "ضم أفراد أسرتي"

قراءة الشروط والأحكام بعناية قبل إدخال البيانات لاستكمال العملية بنجاح.

الشروط المطلوبة للاستفادة من الخدمة

أكدت الوزارة أن من أبرز الشروط للاستفادة من ضم أفراد الأسرة:

ألا يكون مالك البطاقة من الفئات غير المستحقة للدعم

أن يكون رب الأسرة المسجل على البطاقة هو المتقدم

استبعاد ضم المتوفين أو ضم أفراد مسجلين على بطاقات أخرى

وشددت وزارة التموين، على ضرورة تحديث بيانات بطاقات التموين بشكل دوري لضمان استمرار صرف السلع الأساسية للمستحقين، موضحة أن التجربة بدأت بمحافظة بورسعيد قبل التوسع لتشمل باقي المحافظات.

وأكدت أن دقة تحديث البيانات شرط أساسي لاستمرار صرف الدعم، كما يتيح فتح المجال أمام إدراج مستفيدين جدد، بما يضمن عدالة التوزيع ووصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.