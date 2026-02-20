نجلا ميسي وسواريز يخطفان الأنظار باحتفالهما الشهير

بينها الزمالك ضد حرس الحدود.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

احتفل نجلا الثنائي الأوروجوياني لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي، تشيرو ولاوتارو، على طريقة والدهما خلال بطولة مع فريق الشباب بنادي إنتر ميامي الأمريكي.

وفي الساعات الأخيرة، انتشرت صورة تشيرو ميسي ولاوتارو سواريز في صفوف الشباب بنادي إنتر ميامي، حيث يلعب أبناء أسطورتي برشلونة السابقين.

وشكل لويس سواريز وميسي ثنائية تاريخية في برشلونة، في واحدة من أفضل فترات النادي الكتالوني، رفقة البرازيلي نيمار جونيور.

وحاليا يلعب الثنائي مع بعضهما البعض في إنتر ميامي الأمريكي، وأطفالهما يلعبان في صفوف الشباب، وفي المباراة الأخيرة احتفل كلا الطفلين على طريقة والديهما.

ومنذ وصول ميسي إلى إنتر ميامي في موسم 2023، تضاعفت إيرادات النادي أربع مرات، حيث ارتفعت من 56 مليون دولار في عام 2022 إلى 200 مليون دولار في موسم 2025-2026.

