فستان منفوش بـ 160 ألف جنيه.. شيرين تتألق بإطلالة ساحرة في حفلها بـ دبي

بعد خسارة وزنها.. شيماء سيف بإطلالة جذابة في ختام مهرجان البحر الأحمر

بـ 2 مليون و230 ألفا.. 20 صورة لفساتين مي عمر في مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أميرة حلمي:

تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب الليلة حفلًا غنائيًا في دبي، بإطلالة ساحرة بفستان من تصميم العلامة البريطانية Jenny Packham.

الفستان، المعروف باسم Zinnia، يُعتبر رمزًا للأناقة والرقي بفضل تصميمه الفريد وتفاصيله الفاخرة.

الفستان جاء باللون الوردي، من التول الخفيف مع تصميم بكتفين مكشوفين (Off-Shoulder) وأكمام شفافة. ويتميز بحزام مرصع بالكريستال عند الخصر.

والقصة المنفوشة والقماش المتدفق تمنح إطلالة حيوية ومثالية تحت أضواء المسرح.

سعر الفستان:

بلغ سعر الفستان على موقع Farfetch حوالي 2,505 جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 161 ألف جنيه.