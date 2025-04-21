كيف يؤثر الاستحمام في الصباح على البشرة؟

حذر أطباء في الولايات المتحدة من أن الاستحمام في الصباح بدلا من المساء، قد يؤدي إلى تفشي حب الشباب وتهيج البشرة، نتيجة انتقال البكتيريا والأوساخ المتراكمة خلال اليوم إلى ملاءات السرير.

وقال الدكتور أراجونا جيوسيبي، المستشار الطبي في "Prescription Doctor"، إن الاستحمام الليلي يساعد على التخلص من المواد المسببة للحساسية والأوساخ والزيوت التي تتجمع على الجسم والشعر طوال النهار.

وأوضح أن عدم غسل هذه الملوثات قبل النوم يؤدي إلى تراكمها على السرير، مما قد يسبب الحكة، والحساسية، وظهور البثور.

ومن جهته، أكد الدكتور جيسون سينج، طبيب الرعاية الأولية من ولاية فيرجينيا، في فيديو نشره على تيك توك، أن الاستحمام قبل النوم يمكن أن يعزز إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم.

كما أشار إلى أن الاستحمام بالماء الدافئ يساهم في تهدئة الجسم ومحاكاة آلية التبريد الطبيعي للجسم، مما يعزز الاسترخاء ويساعد على نوم أعمق وأسرع.

وأضاف أن الاستحمام الليلي مفيد أيضاً للبشرة الجافة أو الحساسة، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من حب الشباب أو الأكزيما.

وأظهرت دراسة تحليلية نُشرت عام 2019 أن الاستحمام في درجات حرارة معتدلة قبل النوم يُحسّن من جودة النوم بشكل عام.

ورغم ذلك، يشير الدكتور سينج إلى أن للاستحمام الصباحي فوائده أيضاً، خصوصاً من ناحية الانتعاش الشخصي، وإزالة العرق والأوساخ الصباحية.

وبحسب استطلاع أجرته "YouGov" عام 2019 في بريطانيا، فإن الآراء منقسمة حول وقت الاستحمام، كالتالي:

50% من المشاركين يستحمون يومياً

25% يستحمون مرة كل يومين

بينما قال 1 من كل 20 شخصاً إنه يستحم مرة أسبوعياً

و1 من كل 100 يكتفي بالاستحمام مرة شهرياً

بينما يظل اختيار وقت الاستحمام مسألة شخصية، تؤكد الأدلة الطبية أن الاستحمام في المساء قد يكون الخيار الأفضل لصحة البشرة وجودة النوم، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل جلدية أو ترغب في نوم هادئ ومريح.