أوضح الدكتور فلاديسلاف تكاتشيوف، أخصائي الجلدية الروسية، أن تقصف الشعر نتيجة لتأثيرات خارجية وداخلية، من سوء العناية بالشعر، وجفاف الهواء، إلى نقص العناصر الغذائية الضرورية، جميعها عوامل تسهم في تضرره وجفافه، وفقا لموقع "pravda".

العوامل الخارجية وتأثير البيئة على الشعر

ويشير الطبيب إلى أن الشعر يتعرض باستمرار لعوامل بيئية تراكمية، تشمل الحرارة، أشعة الشمس، الرياح، ومنتجات التصفيف.

وأضاف: "هذه العوامل تزيل الدهون الطبيعية والسيراميدات، وتجفف فروة الرأس، وتخل بتوازن الشعر الطبيعي".

وتابع: "تؤثر بعض المستحضرات على الشعر سلبا، مثل الشامبو الجاف، الصبغات، علاجات فرد الشعر بالكيراتين، والتجعيد الكيميائي، كل هذه العوامل تجعل الشعر هشا وعرضة للتقصف، خاصة إذا كانت طبيعته رقيقة وجافة".

العوامل الداخلية وتأثير التغذية والصحة

لا يقتصر الأمر على البيئة الخارجية، هناك عوامل داخلية تؤثر على صحة الشعر، مثل:

نقص الحديد أو البروتين.

مشكلات الغدة الدرقية.

السعرات الحرارية غير الكافية.

بعض الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد الدهني، الزهم الجاف، والصدفية.

في حال كانت الصحة العامة جيدة، فإن التركيز يجب أن يكون على العناية بالشعر، ترطيب فروة الرأس، واختيار الشامبو المناسب.

نصائح فعالة لمنع تقصف الشعر

يقول الدكتور تكاتشيوف: "إذا بدأت أطراف الشعر بالتقصف بعد الوصول لطول حوالي 40 سم، يُنصح بقص 2-3 سنتيمترات بانتظام لمنع المزيد من التلف".

كما يؤكد أن اختيار منتجات العناية يجب أن يتناسب مع نوع الشعر وطوله وبنيته الوراثية، لا يوجد حل واحد يناسب الجميع.

