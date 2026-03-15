هل الثوم النيئ هو الحل السحري لحب الشباب؟

كتبت- إيناس فودة:

10:30 م 15/03/2026

الثوم نبات عشبي يُستخدم على نطاق واسع في الطهي، ولا يقتصر دوره على إضافة النكهة للطعام فقط، بل يتمتع أيضًا بفوائد صحية متعددة. يحتوي الثوم على مركبات مثل الأليسين، التي تتميز بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات.

ويُعتقد أن الثوم يساعد في تعزيز الجهاز المناعي، وخفض ضغط الدم، وتقليل مستويات الكوليسترول، كما يُستخدم أحيانًا كمكمل غذائي لتحسين الصحة العامة.

ومؤخرًا، انتشرت منشورات لمرضى حب الشباب وهم يمضغون الثوم أو يدلكون به بشرتهم، ولكن هل ادعاءات هؤلاء المستخدمين بأن للثوم قوى سحرية في محاربة حب الشباب صحيحة؟ يشارك ثلاثة خبراء - الدكتورة كيتاكي باتي، استشاري الأمراض الجلدية في سيلف لندن، والدكتورة شيرين إدريس، أخصائي الأمراض الجلدية المعتمدة، وإيميلي إنجلش، أخصائي التغذية ومؤسسة إبيتومي - بآرائهم وفقًا لمجلة "Vogue".

يدرك الخبراء جاذبية "الحلول" المنزلية لعلاج الأمراض الجلدية الشائعة، لكنهم متفقون على نقطة واحدة وهي فرك الثوم على البشرة ليس فكرة جيدة.

يشرح الدكتور باتي أن فرك الثوم على الجلد قد يسبب تهيجًا وحساسية، بينما تؤكد الدكتورة إدريس أن استخدام الثوم موضعيًا لن يعالج حب الشباب.

وتضيف أن غالبية مقاطع الفيديو على الإنترنت تظهر استخدام الثوم لعلاج حب الشباب الهرموني، ولكن من الضروري علاج السبب الأساسي لحب الشباب لتفادي الآثار الجانبية مثل التندب على المدى الطويل.

إذن ما هي البدائل الفعّالة؟

تشدد الدكتورة باتي على ضرورة استخدام المنتجات التي يصفها طبيب الأمراض الجلدية بما يناسب احتياجاتك الخاصة.

وتقول: "تختلف بشرة كل شخص عن الآخر، لذا فإن اتباع نهج واحد يناسب الجميع ليس مثاليًا. بشكل عام، أوصي باستخدام منتج خالٍ من الزيوت ولا يسد المسام".

وتنصح الدكتورة إدريس باستخدام أحماض بيتا هيدروكسي مثل حمض الساليسيليك لإزالة الزهم الزائد وتقليل البثور، كما يساعد الريتينول في تنظيم تجدد الخلايا.

أخيرًا، يمكن أن تكون اللصقات الهيدروكولويدية فعالة عند ظهور بثور كبيرة، ولكنها ليست حلاً طويل الأمد.

التغذية ودورها في علاج حب الشباب

توصي إيميلي إنجلش باتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية أوميجا 3، والحد من السكريات، لدعم صحة البشرة. وتؤكد أن الثوم يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن بفضل احتوائه على فيتامينات C وB6 والمنغنيز والسيلينيوم ومركبات الكبريت المضادة للأكسدة والبكتيريا.

