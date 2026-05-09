كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية للعام الدراسي 2026/2027.

وأكدت الوزارة، أن التقديم سيكون إلكترونيًا عبر موقع الوزارة الرسمي من خلال الرابط، اضغط هنا.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم يبدأ من 1 يونيو 2026 وحتى 30 يونيو 2026، من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الوزارة، أن سن التقدم للصف الأول الابتدائي يجب ألا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات في أول أكتوبر 2026.

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي

- الدخول على موقع التقديم الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

- تسجيل بيانات الطفل وولي الأمر بشكل صحيح واستكمال طلب التقديم الإلكتروني.

- بعد تسجيل الطلب، تصبح بيانات الطفل متاحة لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية.

- متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم الإلكتروني.

- عقب إعلان النتيجة، يتوجه ولي الأمر إلى المدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول مبدئيًا.

- تقوم المدرسة بمراجعة الملف والتأكد من استيفاء جميع الأوراق المطلوبة تمهيدًا لإعلان القبول النهائي.