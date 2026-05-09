إعلان

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية 2026-2027

كتب : أحمد الجندي

04:54 م 09/05/2026

تقديم الصف الأول الابتدائي بالمدارس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية للعام الدراسي 2026/2027.

وأكدت الوزارة، أن التقديم سيكون إلكترونيًا عبر موقع الوزارة الرسمي من خلال الرابط، اضغط هنا.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم يبدأ من 1 يونيو 2026 وحتى 30 يونيو 2026، من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الوزارة، أن سن التقدم للصف الأول الابتدائي يجب ألا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات في أول أكتوبر 2026.

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي

- الدخول على موقع التقديم الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

- تسجيل بيانات الطفل وولي الأمر بشكل صحيح واستكمال طلب التقديم الإلكتروني.

- بعد تسجيل الطلب، تصبح بيانات الطفل متاحة لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية.

- متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم الإلكتروني.

- عقب إعلان النتيجة، يتوجه ولي الأمر إلى المدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول مبدئيًا.

- تقوم المدرسة بمراجعة الملف والتأكد من استيفاء جميع الأوراق المطلوبة تمهيدًا لإعلان القبول النهائي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المدارس الرسمية تقديم الصف الأول الابتدائي التقديم الإلكتروني التربية والتعليم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من روبي بعد حفل وادي دجلة والجمهور يتفاعل مع إطلالتها- صور
زووم

أول تعليق من روبي بعد حفل وادي دجلة والجمهور يتفاعل مع إطلالتها- صور

محمد معروف حكما لنهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد إف سي
رياضة محلية

محمد معروف حكما لنهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد إف سي

الداخلية تكشف حقيقة فيديو ترويج مخدرات بسوهاج: واقعة قديمة وحكم على المتهم
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة فيديو ترويج مخدرات بسوهاج: واقعة قديمة وحكم على المتهم
كواليس محاكمة قاضٍ سابق متهم بقتل طليقته: تحملت 10 سنوات ومستعد للإعدام
حوادث وقضايا

كواليس محاكمة قاضٍ سابق متهم بقتل طليقته: تحملت 10 سنوات ومستعد للإعدام
حزب الله اللبناني يبث مشاهد لاستهداف ميركافا إسرائيلية
شئون عربية و دولية

حزب الله اللبناني يبث مشاهد لاستهداف ميركافا إسرائيلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان