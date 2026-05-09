نيسان جوك 2027.. مواصفات وأسعار أرخص كروس أوفر للعلامة بالسوق المصري

كتب : رأفت العربي

01:08 م 09/05/2026 تعديل في 01:08 م
    نيسان جوك الجديدة
تقدم شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، سيارتها نيسان جوك موديل 2027 كأرخص كروس أوفر للعلامة محليًا خلال شهر مايو الجاري.

تقدم نيسان جوك 2027 الجديدة في السوق المصري بأسعار رسمية تبدأ من 1.160.000 جنيه.

مواصفات نيسان جوك 2027 الجديدة في مصر:

محرك نيسان جوك

تعتمد نيسان جوك الجديدة على محرك تربو ثلاثي الأسطوانات بقوة 114 حصان/180 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل الحركة اليدوي سداسي التعشيقات أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

تجهيزات نيسان جوك الجديدة

تمتاز جوك الجديدة بنظام ملتيميديا حديث مع شاشة قياس 12.3 بوصة وتتيح السيارة العديد من الوظائف الهامة مثل دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تتألق بالسيارة قمرة رقمية قياس 12.3 بوصة.

ويتوفر للسيارة العديد من خيارات التجهيز مثل مقاعد مزودة بفرش ألكانتارا مع خيوط حياكة خاصة، ونظام تحذير مغادرة حارة السير ومساعد الحفاظ على حارة السير وكاميرا الرجوع للخلف.

وينضم لبرنامج طلاء السيارة ألوان جديدة منها الأصفر اللامع مع السقف الأسود، والعديد من المكونات المتباينة بنفس اللون مثل المرايا، وتوسعة الرفارف وشبكة المبرد والأعمدة، ويتوفر للسيارة طاقم عجلات مصنوع من معدن خفيف قياس 17 بوصة.

