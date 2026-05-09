بدائل الزيرو.. 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة تبدأ من 400 ألف جنيه بمصر

كتب : رأفت العربي

12:52 م 09/05/2026
    رينو لوجان
    ميتسوبيشي لانسر
    ميتسوبيشي لانسر
    نيسان صني
    نيسان صني
    بيجو 301
    بيجو 301
    فورد فييستا 2018

مع دخول شهر مايو، شهدت سوق السيارات المصرية خلال الأسبوع الأول فقط موجة جديدة من الارتفاعات السعرية لعدد من الطرازات، ما دفع شريحة كبيرة من المستهلكين إلى التوجه نحو سوق السيارات المستعملة باعتباره البديل الأكثر واقعية في ظل الظروف الحالية.

رغم من تلك الارتفاعات، يواصل سوق السيارات المستعملة في مصر جذب شريحة كبيرة من المشترين، خاصة على السيارات الأوتوماتيك التي تمثل خيارًا عمليًا لمن يبحث عن السعر المناسب والتجهيزات المميزة.


أسعار 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة في السوق المصري:

رينو لوجان


تتوفر رينو لوجان الأوتوماتيك موديلات 2018 إلى 2021 كسيارة مستعملة بأسعار تبدأ من نحو 420 ألف جنيه وتصل إلى 580 ألف جنيه، وتتميز بالاعتمادية وانخفاض تكاليف التشغيل، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لفئة كبيرة من المستخدمين

بيجو 301


تطرح بيجو 301 موديلات 2017 إلى 2020 كسيارة مستعملة بأسعار تتراوح بين 450 ألف و620 ألف جنيه، وتختلف القيمة النهائية حسب الحالة الفنية ومستوى التجهيزات

نيسان صني


يتراوح متوسط سعر نيسان صني موديلات 2018 إلى 2020 كسيارة مستعملة بين 420 ألف و550 ألف جنيه، وتعد من أكثر السيارات انتشارًا في السوق المصري بفضل اعتماديتها وسهولة صيانتها، مع تأثر السعر بالحالة وعدد الكيلومترات

فورد فييستا


تظهر فورد فييستا موديلات 2015 إلى 2018 كسيارة مستعملة بأسعار تبدأ من 400 ألف جنيه وتصل إلى 550 ألف جنيه، مع اختلاف السعر وفقًا للحالة الفنية والتجهيزات

ميتسوبيشي لانسر
تحافظ ميتسوبيشي لانسر على حضورها القوي في سوق المستعمل كسيارة مستعملة، حيث تتراوح أسعار موديلات 2015 إلى 2017 بين 500 ألف و650 ألف جنيه، ويحدد الحالة الفنية والتجهيزات السعر النهائي

