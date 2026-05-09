تصاعدت حدة المواجهات في جنوب لبنان، اليوم السبت، مع استمرار الغارات الإسرائيلية والهجمات المتبادلة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ ثلاثة أسابيع.

وبث حزب الله اللبناني مشاهد توثق عملية استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية ومقتل عنصر إسرائيلي خلال العمليات الميدانية.

وفي سياق متصل أعلن حزب الله أنه تصدى لطائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ أرض – جو أثناء تحليقها فوق أجواء بلدة العباسية جنوبي لبنان، مشيرًا إلى تنفيذ هجمات عدة استهدفت تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة.

وقال الحزب إنه قصف بقذائف المدفعية تجمعًا لآليات الجيش الإسرائيلي في بلدة رشاف جنوب لبنان، بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على عدد من البلدات الجنوبية.

وفي المقابل أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارتين استهدفتا طريقًا دوليًا جنوب بيروت، في وقت شهدت فيه مناطق جنوب لبنان سلسلة هجمات جوية ومدفعية تسببت في سقوط قتلى وجرحى ودمار في عدد من البلدات.

وأكدت مصادر لبنانية استشهاد خمسة أشخاص، بينهم طفلة، وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية وقصف مدفعي وعمليات نسف للمنازل في مناطق جنوبية، بينما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل ثلاثة أشخاص إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق ملتقى النهرين – الشوف في جبل لبنان.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق مسيّرة مفخخة قرب الحدود اللبنانية، مؤكدًا عدم تسجيل إصابات جراء الحادثة.

كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مسيّرة مفخخة اخترقت الأجواء قادمة من لبنان للمرة الخامسة منذ بدء وقف إطلاق النار، قبل أن تسقط دون وقوع إصابات.