شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، التشغيل التجريبي للمرحلتين الثانية والثالثة من محور ديروط بمحافظة أسيوط، وافتتاحهما أمام حركة المرور، بحضور اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وعدد من قيادات وزارة النقل وهيئة الطرق والكباري.

تفاصيل تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة

أكد الوزير أن المرحلتين الثانية والثالثة من محور ديروط بطول إجمالي 27.6 كم، تم تنفيذهما بواسطة شركة النيل العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، ضمن خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق.

تبدأ المرحلة الثانية من الطريق الصحراوي الغربي حتى الطريق الزراعي الغربي بطول 13 كم وعرض 21 متراً، بواقع حارتين لكل اتجاه، وتضم 13 عملاً صناعياً تشمل 5 كباري ونفقين و5 برابخ لمعالجة التقاطعات.

أما المرحلة الثالثة، فتمتد من طريق الحوطا حتى تقاطع الطريق الصحراوي الشرقي بطول 14.6 كم وبعرض مماثل، وتتضمن كوبرياً رئيسياً عند التقاطع مع الطريق الصحراوي الشرقي.

محور متكامل يربط شرق وغرب النيل

بذلك يصل طول محور ديروط بالكامل إلى 42.6 كم، بعد الانتهاء مسبقاً من المرحلة الأولى بطول 15 كم. ويُعد المحور شرياناً حيوياً يربط بين الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي، ويحقق الربط بين ضفتي نهر النيل، وفق توجيهات القيادة السياسية.

أهمية المشروع في دعم التنمية

أوضح وزير النقل أن المشروع يمثل أحد أهم المشروعات القومية في صعيد مصر، لما يحققه من تسهيل حركة التنقل بين الطرق الرئيسية، وتقليل زمن الرحلات، ودعم نقل المنتجات الزراعية والصناعية.

كما يسهم المحور في تقليل الحوادث من خلال إلغاء التقاطعات السطحية، ويربط بين المناطق الصناعية، مثل منطقة ناصر غرب أسيوط، ومناطق المحاجر والزراعة شرق وغرب النيل، بما يدعم خطط التنمية الشاملة.

دعم القيادة السياسية للمشروعات القومية

خلال الفعالية، نقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي الصعيد، مؤكداً استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية، وخاصة محاور النيل التي تُحدث نقلة نوعية في حركة النقل.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف تقليل المسافات بين محاور النيل إلى 25 كم، مقارنة بـ100 كم سابقاً، مع تنفيذ 35 محوراً جديداً ليصل الإجمالي إلى 73 محوراً، منها 22 محوراً في الصعيد.

إشادة شعبية بالمشروع

عبّر عدد من أهالي الصعيد عن تقديرهم للمشروعات الجديدة، مؤكدين أنها ستُسهم في تحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة.

محافظ أسيوط: إضافة قوية لشبكة الطرق

من جانبه، أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن محور ديروط يمثل إضافة مهمة لشبكة الطرق بالمحافظة، ويعزز حركة التجارة والاستثمار، ويسهم في تقليل التكدسات المرورية، ويسهل الربط بين المناطق الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل.