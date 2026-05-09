أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، بدء سداد الدفعة الأولى من الأقساط الربع سنوية لحاجزي مشروع "سكن لكل المصريين 7"، اعتبارًا من غد الأحد 10 مايو 2026، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ويشمل القرار العملاء المنطبق عليهم الشروط مبدئيًا والواقعين ضمن أولوية الوحدات المتاحة بالمشروعات المقرر تسليمها خلال 36 شهرًا، في إطار المبادرة الرئاسية لتوفير السكن الملائم.

شهر سماح للسداد وتطبيق غرامات في حالة التأخير

أوضح الصندوق أنه تقرر منح العملاء فترة سماح لمدة شهر لسداد الأقساط المستحقة، مع التأكيد على تطبيق غرامات تأخير في حال عدم السداد خلال المهلة المحددة، وفقًا للإجراءات المعتمدة.

وأشار الصندوق إلى أن عدد الدفعات الربع سنوية يبلغ 12 دفعة تُسدد كل 3 أشهر، مؤكدًا أنه في حال عدم سداد دفعتين متتاليتين، وعدم الالتزام حتى موعد الدفعة الثالثة، يُعد ذلك عدولًا عن استكمال طلب التخصيص.

جدول أقساط شقق سكن كل المصريين 7

في هذه الحالة يتم إيقاف التعامل على الطلب وتطبيق الشروط والأحكام المنظمة لهذا الشأن.

قيمة الأقساط الربع سنوية:

السنة الأولي:

10 مايو 2026 سداد 12500 جنيه

10 أغسطس 2026 سداد 12500 جنيه

10 نوفمبر2026 سداد 12500 جنيه

10 فبراير 2027 سداد 12500 جنيه

السنة الثانية:

10 مايو 2028 سداد 13500 جنيه

10 أغسطس 2028 سداد 13500 جنيه

10 نوفمبر 2028 سداد 13500 جنيه

10 فبراير 2029 سداد 13500 جنيه

السنة الثالثة:

10 مايو 2027 سداد 14500 جنيه

10 أغسطس 2027 سداد 14500 جنيه

10 نوفمبر 2027 سداد 14500 جنيه

10 فبراير 2028 سداد 14500 جنيه