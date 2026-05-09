شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من محور الفشن التنموي بمحافظة بني سويف، والمرحلتين الثانية والثالثة من محور ديروط التنموي بمحافظة أسيوط، وفتحهم أمام حركة المرور.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، واللواء حسام الدين مصطفى، مساعد الوزير للطرق والكباري، واللواء محمد حسن، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وقيادات الهيئة.

محور الفشن التنموي وأهميته

أكد الوزير أن المرحلة الأولى من محور الفشن التنموي تمتد من الطريق الصحراوي الشرقي إلى الطريق الزراعي الغربي بطول 8.7 كم، وتشمل عدد (3) كبارٍي، وهي: كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر (القاهرة/أسوان) والطريق الزراعي الغربي.

وأوضح أن المرحلة الثانية الجاري تنفيذها من المشروع ستمتد من الطريق الزراعي الغربي إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 18.3 كم، ليصبح إجمالي طول المحور 27 كم.

كما يضم المحور 23 عملًا صناعيًا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، منها (21 كوبري – 2 نفق)، ومن بينها 5 كبارٍي رئيسية تشمل: كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري النيل، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر (القاهرة/أسوان) والطريق الزراعي الغربي، كوبري بحر يوسف، كوبري على الطريق الصحراوي الغربي.

وأشار الوزير إلى أن محور الفشن يُعد أحد أبرز المشروعات التنموية بصعيد مصر، حيث يساهم في: تسهيل حركة تنقل المواطنين، دعم المناطق الصناعية، ربط شبكات الطرق القومية، وتسهيل نقل منتجات المناطق الصناعية ببني سويف إلى موانئ البحر الأحمر للتصدير

جذب استثمارات جديدة.

كما يربط المحور بين الطريقين الصحراوي الشرقي والزراعي الغربي مرورًا بالنيل، بما يساهم في ربط المناطق الزراعية بمركز الفشن والمناطق الصناعية المهمة، وعلى رأسها: منطقة كوم أبو راضي الصناعية، منطقة بياض العرب، ومناطق الصناعات المتوسطة والثقيلة بالمحافظة.

ويعزز ذلك النقل بين الصحراوي الشرقي (الكريمات) والطريق الزراعي، ويربط المحاور المرورية الطولية، ويزيد من فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كم، حيث يقع بين محور عدلي منصور شمالًا ومحور بني مزار جنوبًا.

كما يسهم المحور في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم أهالي مراكز الفشن وببا وسمسطا، ويكون بديلًا عن الوسائل التقليدية (المعديات)، بالإضافة إلى خدمة الأراضي الزراعية وربطها بالطرق الصحراوية لنقل الحاصلات الزراعية.

ربط محور الفشن بالقطار السريع

أوضح الوزير أن المحور سيرتبط بالخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر/أسوان/أبو سمبل)، حيث يجري إنشاء محطة الفشن، مع مراعاة الربط بين محاور النيل المختلفة في صعيد مصر.

وأشار إلى أن هذا المحور يُعد امتدادًا لسلسلة محاور تنموية تم تنفيذها في بني سويف (الواسطى – عدلي منصور – كوبري بني سويف)، والتي تبلغ المسافات البينية بينها 25 كم أو أقل.

محور ديروط التنموي بمحافظة أسيوط

توجه وزير النقل إلى محافظة أسيوط، حيث شهد التشغيل التجريبي للمرحلتين الثانية والثالثة من محور ديروط التنموي وفتحهما أمام حركة المرور، بإجمالي طول 27.6 كم، والذي نفذته شركة النيل العامة للطرق والكباري التابعة للشركة القابضة للطرق والكباري.

- المرحلة الثانية:

تمتد من الطريق الصحراوي الغربي إلى الطريق الزراعي الغربي، بطول 13 كم، وعرض 21 مترًا (حارتان لكل اتجاه)، وتشمل 13 عملًا صناعيًا (5 كبارٍي + 2 نفق + 5 برابخ).

- المرحلة الثالثة: تمتد من طريق الحوطا حتى تقاطع الطريق الصحراوي الشرقي بطول 14.6 كم، وعرض 21 مترًا (حارتان لكل اتجاه)، وتشمل 1 كوبري عند التقاطع مع الطريق الصحراوي الشرقي.

وبذلك يصبح المحور بمراحله الثلاث بطول 42.6 كم، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 15 كم.

أهمية محور ديروط

أكد وزير النقل أن محور ديروط يُعد أحد المشروعات القومية الكبرى في صعيد مصر، ويساهم في:

- تسهيل حركة تنقل المواطنين.

- الربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الزراعي الغربي.

- دعم التنمية في المنطقة.

- توفير الوقت والجهد.

- دعم نقل المنتجات الزراعية والصناعية.

- إلغاء التقاطعات السطحية مع السكك الحديدية والترع والمصارف وتقليل الحوادث.

كما يربط مناطق المحاجر (محجر الحلحى) والمناطق الصناعية بشرق النيل وطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، بمناطق التنمية الزراعية غرب النيل، إضافة إلى ربط المناطق الزراعية شرق وغرب النيل خاصة بديروط والقوصية، وتسهيل الوصول إلى أراضي الاستصلاح الزراعي بالطريق الصحراوي الغربي.

ويدعم المحور كذلك نقل المنتجات من المنطقة الصناعية ناصر غرب أسيوط، والمحافظات المجاورة عبر شبكة طرق تربط شرق وغرب النيل.

محاور النيل في الصعيد

خلال التشغيل التجريبي، نقل وزير النقل تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أهالي بني سويف وأسيوط، وأهالي الصعيد، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في منظومة النقل وتدعم التنمية الشاملة.

وأشار إلى تقدير القيادة السياسية لجهود العاملين في تنفيذ المشروعات القومية، واستمرار الدولة في تنفيذ مشروعات جديدة لتحسين جودة الحياة.

وأوضح الوزير أنه قبل عام 2014 تم تنفيذ 38 محورًا وكوبريًا على النيل، ثم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم بدلًا من 100 كم، بهدف: تقليل الحوادث، تقليل زمن الرحلات، وترشيد استهلاك الوقود.

كما أكد أن الدولة تستهدف إنشاء 35 محورًا عرضيًا متكاملًا ليصبح الإجمالي 73 محورًا، منها 22 محورًا بالصعيد، وتم الانتهاء من 19 محورًا، وجارٍ تنفيذ 7 محاور منها 3 بالصعيد، مع التخطيط لتنفيذ 9 محاور جديدة منها 5 بالصعيد.