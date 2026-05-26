تستعد دول العالم الإسلامي خلال ساعات لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2026، وفي مصر تحرص الكثير من الأسر على استغلال عطلة العيد للسفر وزيارة الأقارب في المحافظات والمدن المختلفة.

وتعد السيارة بالنسبة للكثيرين وسيلة التنقل الأفضل، وحتى لا تتحول رحلة العيد إلى "أزمة" بسبب الأعطال المفاجئة، خاصة على الطرق السريعة، يجب التأكد من جاهزية السيارة قبل الانطلاق.

في التقرير الآتي رصد لأبرز السوائل والأجزاء التي يجب التأكد من سلامتها بالسيارة:

قياس مستوى زيت المحرك

يجب التأكد من مستوى زيت المحرك قبل السفر، على أن تكون السيارة متوقفة على سطح مستوٍ. ويفضل تشغيل المحرك حتى يصل إلى درجة الحرارة الطبيعية لزيادة سيولة الزيت، ثم إيقافه لمدة خمس دقائق قبل قياس مستوى الزيت باستخدام المقياس المخصص لذلك.

التأكد من زيت الفرامل

عند فحص مستوى زيت الفرامل يجب التأكد من عدم انخفاضه، لأن تراجع المنسوب قد يشير إلى تآكل تيل الفرامل، وهو ما يمثل خطرًا كبيرًا على السلامة، لذلك يجب معالجة المشكلة واستبدال التيل إذا لزم الأمر قبل السفر.

التأكد من مياه المبرد "الردياتير"

يجب التأكد من وجود كمية كافية من سائل التبريد داخل الردياتير قبل السفر، مع ضرورة تجنب فتح غطاء المبرد والمحرك ساخن، حتى لا يتسبب اندفاع البخار أو المياه الساخنة في التعرض للحروق.

أجزاء مهمة لا تتجاهل التأكد من سلامتها:

فحص سلامة البطارية

لتجنب تعطل السيارة أثناء الرحلة، يجب التأكد من كفاءة البطارية. ويمكن فحصها عبر التأكد من نظافة الأقطاب وسلامة التوصيلات، بالإضافة إلى التأكد من مستوى المياه في البطاريات السائلة، أو اختبار قدرتها على توليد الطاقة المطلوبة إذا كانت من النوع الجاف.

فحص ضغط هواء الإطارات

ينصح بفحص ضغط الإطارات والتأكد من مطابقته للمعدل الموصى به، لأن انخفاض الضغط أو زيادته قد يؤديان إلى مخاطر أثناء القيادة، مثل انفجار الإطار أو فقدان السيطرة على السيارة، لذا يجب مراجعة مختص عند وجود أي خلل.

