شهد قطاع السيارات خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في تقنيات الأمان ومساعدة السائق، و من أبرزها "أنظمة مساعدة السائق المتقدمة" والمعروفة اختصارًا بـ ADAS System، والتي أصبحت عنصرًا أساسيًا في عدد من السيارات المطروحة بالسوق المصري، سواء الاقتصادية أو الفاخرة.

ما هي أنظمة ADAS؟

الـ"Advanced Driver Assistance Systems" أو "ADAS" هي مجموعة من التقنيات الإلكترونية المصممة لمساعدة قائد السيارة أثناء القيادة وتقليل احتمالات وقوع الحوادث.

وتعتمد هذه الأنظمة على مزيج من الكاميرات والرادارات والحساسات ووحدات التحكم الإلكترونية، التي تقوم بمراقبة الطريق والمركبات المحيطة وتحليل البيانات بشكل لحظي.

ما أبرز وظائف أنظمة ADAS؟

التحذير من الاصطدام الأمامي

الفرملة التلقائية للطوارئ

الحفاظ على المسار

التنبيه عند مغادرة الحارة المرورية

مراقبة النقطة العمياء

مثبت السرعة التكيفي

التعرف على إشارات المرور

المساعدة الذاتية في الركن

كيف تعمل هذه الأنظمة؟

تعتمد أنظمة ADAS على شبكة من أجهزة الاستشعار الذكية المثبتة في السيارة، وتشمل:

كاميرات أمامية وخلفية

حساسات فوق صوتية

رادارات قصيرة وطويلة المدى

وفي بعض السيارات الأكثر تطورًا تستخدم تقنية LiDAR وتقوم هذه الأجهزة بجمع البيانات المحيطة بالسيارة وترسلها إلى وحدة معالجة تقوم بتحليل الموقف واتخاذ القرار المناسب، سواء بإطلاق تحذير صوتي أو مرئي للسائق، أو التدخل المباشر مثل تفعيل الفرامل أو تعديل اتجاه السيارة.

هل تجعل أنظمة ADAS السيارة ذاتية القيادة؟

رغم التطور الكبير الذي توفره أنظمة ADAS، فإنها لا تجعل السيارة ذاتية القيادة بشكل كامل، لكنها تمثل خطوة متقدمة نحو هذا المستقبل، فالسيارات المزودة بهذه الأنظمة تتطلب وجود سائق يراقب الطريق ويتحكم بالمركبة بصورة مستمرة.

وتساعد هذه التقنيات بشكل كبير في تقليل الإجهاد أثناء القيادة وتحسين مستويات الأمان، لكنها لا تغني عن انتباه السائق أو تدخله عند الضرورة.

أبرز السيارات المزودة بأنظمة ADAS في مصر وأسعارها

شهد السوق المصري خلال الفترة الأخيرة توسعًا كبيرًا في طرح السيارات المزودة بأنظمة ADAS، خاصة مع زيادة المنافسة بين العلامات التجارية.

ما أبرز السيارات التي يتوفر بها نظام ADAS في مصر؟

ستروين C5 إير كروس

Haval H6 الهجينة

سكودا Octavia VRS

جي إيه سي Empaw

نيسان قشقاي

أفاتر 11

كايي X7 الهجينة

وتختلف تجهيزات أنظمة ADAS من سيارة لأخرى، إذ تقدم بعض الطرازات وظائف أساسية فقط، بينما توفر سيارات أخرى حزمًا متطورة تقترب من تقنيات القيادة شبه الذاتية.

