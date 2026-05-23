قبل السفر في العيد.. خطوات مهمة لتجهيز سيارتك وتجنب أعطال الطريق

مع اقتراب عطلة عيد الأضحى، تشهد الطرق السريعة والمحاور الرئيسية حالة من الزحام الكبير مع زيادة رحلات السفر والتنقل بين المحافظات، وهو ما يرفع احتمالات تعرض بعض السيارات للأعطال المفاجئة بسبب الضغط المتواصل وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

ويحرص كثير من قائدي السيارات على إجراء فحص سريع لسياراتهم قبل التحرك، خاصة أن تجاهل بعض التفاصيل البسيطة مثل حالة الإطارات أو مستوى الزيوت قد يؤدي إلى مشكلات مفاجئة على الطريق، لذلك ينصح خبراء السيارات دائمًا بإجراء مراجعة شاملة قبل أي رحلة طويلة لضمان قيادة أكثر أمانًا وراحة خلال إجازة العيد.

خطوات مهمة لتجهيز سيارتك وتجنب أعطال الطريق:



فحص الإطارات قبل التحرك

ويأتي فحص الإطارات على رأس أهم الخطوات التي يجب تنفيذها قبل السفر، إذ يفضل التأكد من سلامة الإطارات وعدم وجود تشققات أو تآكل، بالإضافة إلى ضبط ضغط الهواء بالمعدلات المناسبة، مع مراجعة حالة الإطار الاحتياطي تحسبًا لأي طوارئ على الطريق.

مراجعة الزيوت والمياه

كما ينصح بمراجعة مستوى زيت المحرك وسائل التبريد والمياه قبل التحرك، خاصة أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى سخونة المحرك بشكل مفاجئ حال وجود أي نقص أو مشكلة بدورة التبريد، وهو ما قد يتسبب في أعطال مكلفة أثناء السفر.

التأكد من كفاءة البطارية والفرامل

ومن الضروري أيضًا التأكد من حالة البطارية وكفاءتها، خاصة إذا مر على استخدامها فترة طويلة، إلى جانب فحص الفرامل والتأكد من استجابتها بشكل طبيعي، باعتبارها من أهم عناصر الأمان على الطرق السريعة.

أدوات ضرورية داخل شنطة السيارة

وينصح الخبراء بضرورة الاحتفاظ ببعض الأدوات الأساسية داخل السيارة خلال السفر، مثل كابل اشتراك البطارية، وعدة تغيير الإطار، والكوريك، والمثلث العاكس للطوارئ، بالإضافة إلى طفاية حريق صالحة للاستخدام وكشاف يدوي تحسبًا لأي ظروف طارئة ليلًا.

كما يفضل وجود حقيبة إسعافات أولية، وزجاجات مياه، وشاحن سيارة أو باور بانك، إلى جانب الاحتفاظ بأوراق السيارة والرخص بشكل منظم وسهل الوصول إليه أثناء الرحلة.

التحميل الزائد يهدد الثبات

وفي السياق نفسه، يحذر المتخصصون من تحميل السيارة بأوزان زائدة أو تكديس الحقائب بشكل عشوائي، لأن ذلك قد يؤثر على اتزان السيارة وثباتها خاصة عند القيادة بسرعات مرتفعة، وهو ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث.

