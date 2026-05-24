تعد مقاعد السيارة الجلدية من أكثر أجزاء السيارة تأثرًا بالحرارة في فصل الصيف، حيث تؤدي الأشعة المباشرة للشمس في تقشققات وتلفيات تضر بخامة والمنظر الجمالي للجلد.

ومن خلال الموضوع التالي يمكنك التعرف على عدد من النصائح التي تحافظ على مقاعد السيارة الجلدية لأطول فترة ممكنة.

الحلول الوقائية أثناء ركن السيارة:

واقيات الزجاج الأمامي

استخدام مظلة عاكسة للحرارة يقلل بشكل كبير من درجات الحرارة داخل المقصورة ويمنع وصول الأشعة فوق البنفسجية للجلد.

تظليل النوافذ العازل

تركيب عازل حراري معتمد يسمح بحجب نسبة عالية من الأشعة تحت الحمراء الضارة، مما يحافظ على برودة المقصورة ويحمي الجلد.

أغطية المقاعد

استخدم أغطية قماشية قطنية خفيفة لحماية الجلد من أشعة الشمس المباشرة عند ترك السيارة لفترات طويلة.

تغطية السيارة بالكامل

في حال عدم توفر موقف مظلل، استخدام غطاء سيارة عالي الجودة يحمي الجلد والطلاء الخارجي على حد سواء.

العناية الدورية بالجلد:

استخدام مرطب الجلد

درجات الحرارة العالية تسحب الزيوت الطبيعية من الجلد، لذا فإن تطبيق مرطبات الجلد المعتمدة كل شهرين يمنع جفافها وتشققها.

التنظيف المستمر

تراكم الغبار والتعرق يزيد من تلف الجلد، لذا احرص على تنظيف المقاعد بقطعة قماش ناعمة ومواد مخصصة خالية من الكيماويات القاسية.

نصائح فورية عند ركوب السيارة:

التهوية السريعة

قبل القيادة، افتح النوافذ والأبواب لبضع دقائق لتفريغ الهواء الساخن المتراكم داخل السيارة، مما يقلل الضغط الحراري الفوري على الجلد.

استخدام رذاذ الماء البارد

رش رذاذ خفيف من الماء على الأجزاء المعدنية وعجلة القيادة لخفض حرارتها بسرعة قبل الجلوس.

