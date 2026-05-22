كل ما تحتاج معرفته عن زيت المحرك.. علامات التلف وأفضل أوقات التغيير

يعد زيت المحرك أحد أهم العناصر الأساسية في الحفاظ على كفاءة السيارة وسلامة المحرك، حيث يعمل على تقليل الاحتكاك بين الأجزاء الداخلية، ومنع تراكم الرواسب، والحفاظ على درجة حرارة التشغيل المثالية، مما يساهم في إطالة العمر الافتراضي للمحرك لأطول فترة ممكنة.

ويؤكد خبراء الصيانة أن الاهتمام الدوري بزيت المحرك سواء من حيث الفحص أو الالتزام بمواعيد تغييره يعد عاملًا رئيسيًا في الحفاظ على أداء السيارة وتقليل الأعطال المفاجئة، خاصة مع اختلاف ظروف القيادة بين الزحام داخل المدن والطرق السريعة والسفر لمسافات طويلة.

أنواع زيت المحرك ومواعيد تغييره



تختلف فترات تغيير زيت المحرك حسب نوع الزيت المستخدم، حيث يتم تغيير الزيت التخليقي عادة كل 10,000 إلى 15,000 كيلومتر، بينما يحتاج الزيت نصف التخليقي إلى تغيير كل 7,500 إلى 10,000 كيلومتر، في حين يتم تغيير الزيت المعدني كل 5,000 كيلومتر تقريبًا.

وقد تتقلص هذه المسافات إلى النصف في ظروف القيادة القاسية مثل الازدحام الشديد أو درجات الحرارة المرتفعة أو الاستخدام المتكرر على الطرق الصعبة.

مواعيد فحص زيت المحرك



ينصح الخبراء بفحص مستوى زيت المحرك مرة واحدة شهريًا على الأقل أو قبل السفر لمسافات طويلة، للتأكد من عدم انخفاضه عن المعدل الطبيعي.

ويُفضل إجراء عملية الفحص بعد إيقاف المحرك لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، مع وضع السيارة على أرض مستوية لضمان دقة القياس.

علامات تشير إلى ضرورة تغيير زيت المحرك



هناك عدد من المؤشرات التي تستدعي تغيير زيت المحرك بشكل فوري، أبرزها تغير لون الزيت إلى الأسود الداكن وزيادة كثافته، أو انخفاض مستواه بشكل متكرر، بالإضافة إلى صدور أصوات احتكاك أو خشونة من المحرك، وضعف أداء السيارة أو التسارع، وظهور لمبة تحذير الزيت في لوحة العدادات.

ويحذر خبراء السيارات من تجاهل هذه العلامات، لما قد يسببه ذلك من أضرار جسيمة في المحرك وارتفاع تكاليف الإصلاح.

ويؤكد المتخصصون أهمية الالتزام بجدول الصيانة الدورية واستخدام نوع الزيت المناسب لكل سيارة وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.

اقرأ أيضًا:

سوق المستعمل.. 5 سيارات أوتوماتيك تبدأ من 420 ألف جنيه في مصر

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة 7 راكب زيرو في مصر

السوق المصري يستقبل 18 سيارة جديدة تطرح لأول مرة خلال مايو الجاري