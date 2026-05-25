أطلقت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية عبر فرعها بالولايات المتحدة الأمريكية، حملة استدعاء واسعة في السوق الأمريكية تشمل أكثر من 421 ألف سيارة، بعد اكتشاف مشكلة في البرمجيات قد تتسبب في تفعيل مفاجئ وغير متوقع للفرامل أثناء القيادة.

عطل في سيارات هيونداي يفعل الفرامل تلقائيًا

وقالت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) إن الخلل البرمجي قد يؤدي إلى اضطراب في أداء نظام المكابح، الأمر الذي يزيد من احتمالات وقوع تصادمات وحوادث على الطرق.

وأضافت الهيئة أن الشركة الكورية الجنوبية ستعمل على تحديث البرنامج المسؤول عن نظام الفرامل مجانًا لدى الوكلاء المعتمدين، كما ستبدأ بإخطار مالكي السيارات المتضررة خلال الفترة المقبلة.

ما السيارات التي استدعتها هيونداي

وتضم قائمة الاستدعاء المعلنة من الهيئة الأمريكية سيارات هيونداي سانتافي - هيونداي كروز بيك آب - هيونداي توسان بنزين - هيونداي توسان وهايبرد - هيونداي توسان Plug-in هايبرد، موديلات ما بين عامي 2025 و2026.

وبالرغم من عدم كشف السلطات الأمريكية حتى الآن عن تسجيل حوادث أو إصابات مرتبطة بالمشكلة، إلا أن تقارير تشير إلى الإبلاغ عن أربعة حوادث متفرقة داخل الولايات المتحدة قد ترتبط بهذا العطل.

هل سيتحمل مالكي هيونداي تكاليف لإصلاح العطل؟

ودعت السلطات الأمريكية مالكي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكلاء لإجراء الإصلاحات اللازمة في أقرب وقت ممكن.

