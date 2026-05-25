أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن تنظيم مزاد علني كبير لبيع عدد من "لوطات" سيارات الركوب (الملاكي) المستعملة التابعة لمهمل ومتروك ومصادر جمارك مطار القاهرة الدولي.

وأوضحت الإدارة المركزية للمبيعات، المشرف على عملية البيع، أن جلسة المزاد ستعقد في تمام الساعة 12 ظهرًا يوم 4 يونيو المقبل، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

ما السيارات المطروحة للبيع بمزاد جمارك مطار القاهرة؟

يضم المزاد مجموعة من سيارات الملاكي والنقل أبرزها (بورش كايين 2004 - فولكس فاجن بيتيل 2007 - مرسيدس 500 S مو 2006 - مرسيدس 350 S مو 2008 - فورد فيوجن 2011 - بي إم دبليو A 728 مو 2007 - تويوتا كامري 2002).

كما يتوفر أيضًا للبيع سيارات (فورد إكسبلور 2017 - تويوتا برادو 2009 - جي إم سي Acadia مو 2011- مرسيدس 550 S مو 2007 - نيسان باثفايندر 2007 - شيفرولية ترفليز 2010 - كرايسلر C300 مو 2018).

شروط الاشتراك في مزاد سيارات مطار القاهرة

أشارت الهيئة إلى أن الاشتراك في المزاد يتطلب شراء كراسة الشروط والمواصفات مقابل 400 جنيه، وهي متاحة بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية، امتداد شارع رمسيس، برج رقم 2.

قيمة تأمين مزاد سيارات مطار القاهرة الدولي

من الاشتراطات الأساسية أيضً للاشتراك في مزاد سيارات مطار القاهرة وجمرك السويس البحري، سداد قيمة التأمين قبل يوم بدء المزاد، والتي تقدر بـ50 ألف جنيه.

وأكدت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن البيع يتم دون عمولة، وأن المعاينة تعد أساس عملية الشراء، على أن يقوم من يرسو عليه العطاء بسداد 30% من قيمة الصفقة فور انتهاء جلسة المزاد، على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

ويسمح للأفراد بالمشاركة في المزاد باستخدام بطاقة الرقم القومي سارية، بينما يتعين على الشخصيات الاعتبارية تقديم البطاقة الضريبية.

