الرئيس الصيني يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في بكين

كتب : وكالات

02:16 م 25/05/2026

الرئيس الصيني يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني

أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ عقد لقاء مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في العاصمة بكين، في إطار محادثات بين الجانبين تناولت ملفات إقليمية ودولية.

وفي السياق ذاته، ذكر التلفزيون الباكستاني أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يرافق رئيس الوزراء شهباز شريف خلال زيارته إلى الصين، حيث يجريان محادثات مع قيادات صينية.

وقال شهباز شريف إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية شهدت تقدماً كبيراً، مؤكداً أن مسار التطورات يسير في الاتجاه الصحيح.

من جانبه، أشاد الرئيس الصيني بالدور الذي تقوم به باكستان، واصفاً إياه بالبناء في جهود الوساطة الهادفة إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

الصين باكستان الشرق الأوسط

