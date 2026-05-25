الرئيس الصيني يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في بكين

أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ عقد لقاء مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في العاصمة بكين، في إطار محادثات بين الجانبين تناولت ملفات إقليمية ودولية.

وفي السياق ذاته، ذكر التلفزيون الباكستاني أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يرافق رئيس الوزراء شهباز شريف خلال زيارته إلى الصين، حيث يجريان محادثات مع قيادات صينية.

وقال شهباز شريف إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية شهدت تقدماً كبيراً، مؤكداً أن مسار التطورات يسير في الاتجاه الصحيح.

من جانبه، أشاد الرئيس الصيني بالدور الذي تقوم به باكستان، واصفاً إياه بالبناء في جهود الوساطة الهادفة إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.