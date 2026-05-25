كشف الإعلامي ونجم الأهلي السابق أحمد شوبير عن تطورات جديدة تتعلق بالملفات القانونية التي يواجهها الأهلي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مؤكدًا أن النادي يمر بفترة معقدة على مستوى القضايا والشكاوى المرتبطة بالأجهزة الفنية السابقة.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن أزمة الأهلي لا تقتصر على ملف المدرب الدنماركي الحالي ييس توروب، بل تمتد أيضًا إلى قضية المدرب الإسباني السابق خوسيه ريبيرو وجهازه المعاون، مشيرًا إلى أن هناك أربع شكاوى تم تقديمها بالفعل، فيما يتجه باقي أفراد الطاقم الفني لاتخاذ الخطوة نفسها خلال الفترة المقبلة.

4 قضايا ضد الأهلي في فيفا

وأوضح أن ريبيرو وثلاثة من مساعديه حصلوا على حكم مبدئي يقضي بأحقيتهم في الحصول على نحو 1.2 مليون دولار، مؤكدًا أن هذه المعلومات تستند إلى مستندات ومراسلات رسمية، على حد وصفه، وليست مجرد اجتهادات أو تقديرات إعلامية.

وأشار شوبير إلى أن إدارة الأهلي تتعامل مع الملف بثقة كبيرة، وتعتقد أن لديها فرصة قوية للحصول على حكم لصالحها أمام الجهات القضائية الرياضية المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الرياضية الدولية.

مستحقات السويسري كولر

كما تطرق إلى ملف المدرب السويسري مارسيل كولر، موضحًا أن الأهلي سبق أن سدد له ما يعادل تسعة أشهر من راتبه بعد رحيله، رغم أن المدرب كان يمتلك الحق – وفقًا للعقد – في المطالبة بمستحقات تصل إلى 15 شهرًا.

وأضاف أن كولر تنازل عن جزء من مستحقاته تقديرًا للعلاقة التي جمعته بالنادي، مكتفيًا بالحصول على مستحقات تسعة أشهر فقط، معتبرًا أن ذلك خفف من حجم الأعباء المالية الواقعة على الأهلي.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن قيمة مستحقات ريبيرو وجهازه المعاون، إلى جانب ما تم دفعه لكولر، تمثل أعباء مالية كبيرة على خزينة النادي، في ظل تعدد الملفات القانونية المفتوحة خلال الفترة الحالية.

اقرأ أيضا:

الاعتراف بالكارثة وأزمة الرواتب وأمنية للزمالك.. تصريحات زيزو تثير الجدل

بينهم مصري.. 6 أندية تضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2029

"مش فاهم ليه؟ ده أحسن لاعب في مصر".. شيكابالا يهاجم حسام حسن بسبب الرباعي