شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل داخل سوق السيارات المصري، بعد تداول أنباء تتحدث عن اتجاه بعض التجار إلى وقف البيع أو تقليل حركة التسليمات والبيع للسيارات داخل المعارض.

ويرجع ذلك إلى حالة عدم الوضوح التي تسيطر على سوق السيارات المصري خلال الفترة الحالية، خاصة مع استمرار التساؤلات حول مصير الأسعار خلال المرحلة المقبلة، وما إذا كانت ستواصل الارتفاع من جديد أم تعود لموجة التخفيضات التي شهدها السوق خلال الأشهر الماضية.

رابطة التجار تنفي وقف البيع أو إغلاق المعارض

وأكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، أن ما يتم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن توقف البيع أو إغلاق المعارض غير صحيح، مشيرًا إلى أن السوق لا يزال يعمل بشكل طبيعي، مردفًا أن الأسعار بدأت بالفعل في الاستقرار خلال الفترة الحالية.

حالة ترقب طبيعية

وأضاف أبو المجد في تصريحات لـ"مصراوي" أن ما يحدث حاليًا هو حالة ترقب طبيعية يشهدها السوق نتيجة الظروف العالمية، إلا أن ذلك لا يعني توقف حركة البيع أو خروج المعارض من المعادلة التسويقية كما يتم تداوله عبر بعض الصفحات.

استقرار أسعار السيارات بالسوق المصري

وأشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن عدد من السيارات استقرت أسعارها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن السوق يسير في اتجاه الاستقرار بشكل تدريجي خاصة مع تراجع حدة الزيادات التي ضربت السوق خلال الأسابيع الماضية.

تطورات الأحداث العالمية تتحكم في السوق

وأكد أبو المجد أن سوق السيارات في مصر لا ينفصل عن المشهد العالمي، موضحًا أن التطورات السياسية والاقتصادية الحالية، وعلى رأسها التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، تلعب دورًا مباشرًا في حركة الاستيراد والتسعير وتكلفة الشحن وأسعار العملات.

ولفت إلى أن انتهاء هذه التوترات بشكل نهائي قد ينعكس بصورة إيجابية على سوق السيارات، سواء من حيث استقرار الأسعار أو عودة التخفيضات بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

