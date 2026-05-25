هل انخفض سعر كيلو الدواجن إلى 55 جنيهًا؟ الشعبة توضح

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن ما تردد بشأن تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 55 جنيهًا في المزرعة غير صحيح، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو سجل اليوم نحو 70 جنيهًا بالمزرعة.



وأكد السيد أن انخفاض الأسعار إلى مستويات 50 جنيهًا لن يكون في صالح المنتجين أو المستهلكين، موضحًا أن هذا السعر قد يتسبب في خسائر لصغار المربين ويؤدي إلى خروج بعضهم من منظومة إنتاج الدواجن، وهو ما يتسبب لاحقا في قلة المعروض.

أسعار الدواجن اليوم

أضاف السيد، في تصريحات لمصراوي، أن أسعار الدواجن للمستهلك تتراوح حاليًا بين 80 و85 جنيهًا للكيلو، باختلاف المناطق.



وأشار إلى أن أسعار الدواجن شهدت بالفعل تراجعًا خلال الفترة الماضية، إذ انخفض سعر الكيلو بنحو 10 جنيهات، ليسجل 70 جنيهًا بالمزرعة مقابل 80 جنيهًا قبل الانخفاض.



وأرجع السيد هذا التراجع إلى قلة الإقبال على شراء الدواجن مع اقتراب عيد الأضحى، في ظل زيادة الإقبال حاليًا على شراء اللحوم.