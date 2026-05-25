أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يحمل هاتف "آيفون" مصنوعا من الذهب عيار 24، وظهرت على ظهره تفاصيل وملصق فيلمه الجديد "أسد".

وظهر رمضان في الفيديو ممسكا بالهاتف الذهبي، ما أثار تفاعلا واسعا بين جمهوره ومتابعيه.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها محمد رمضان الجدل بمقتنيات ذهبية، إذ سبق أن نشر قبل عامين مقطع فيديو ظهر فيه ممسكا بـ"صابونة" من الذهب عيار 24، الأمر الذي عرضه وقتها لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أحداث فيلم "أسد"

تدور أحداث فيلم "أسد" في إطار درامي تاريخي خلال القرن التاسع عشر في مصر، حيث يروي قصة عبد يُدعى "أسد"، يعيش صراعًا نفسيًا بسبب قسوة المجتمع، وتتطور الأحداث مع دخوله في علاقة حب سرية مع امرأة حرة، لتتصاعد المواجهات مع القيود الاجتماعية.

صناع فيلم "أسد"

يضم الفيلم نخبة من النجوم، على رأسهم محمد رمضان، إلى جانب ماجد الكدواني، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، وكامل الباشا، وهو من تأليف محمد دياب وشيرين وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

