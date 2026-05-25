براءة فادي خفاجة من تهمة سب وقذف الفنانة مها أحمد

كتب : أحمد عادل

02:02 م 25/05/2026 تعديل في 02:27 م

مها احمد وفادي خفاجة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، ببراءة الفنان فادي خفاجة من اتهامه بسب وقذف الفنانة مها أحمد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية الفنان فادي خفاجة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح الاقتصادية في اتهامه بسب وقذف الفنانة مها أحمد.

محاكمة فادي خفاجة

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من الفنان فادي خفاجة على حكم حبسه 6 أشهر في القضية المتهم فيها بسب وقذف الفنان مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد، وقضت مجددًا بإلغاء حكم الحبس الصادر بحقه.

وسبق أن تقدم كل من الفنان مجدي كامل والفنانة مها أحمد ببلاغين إلى مديرية أمن الجيزة، أرفقا بهما مقاطع مصورة ومنشورات قالا إنها تضمنت عبارات مسيئة وتشهيرًا متعمدًا بحقهما، لتباشر النيابة العامة التحقيقات التي انتهت إلى قرار إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية.

فادي خفاجة مها أحمد المحكمة الاقتصادية سب وقذف

هل انخفض سعر كيلو الدواجن إلى 55 جنيهًا؟ الشعبة توضح
بسبب عطل قاتل.. هيونداي تعلن استدعاء أكثر من 420 ألف سيارة توسان وسانتافي
16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026

فيلم "برشامة".. لماذا تصدر التريند رغم احتلاله المركز الثالث في الإيرادات؟
وقف الأمير عبدالمنان.. هل تغير وثيقة عمرها 500 سنة الوضع القانوني الحالي؟

