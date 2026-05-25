لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، إثر تعرضه لصعق كهربائي أعلى سطح منزله بمنطقة طريق كوبري رعرع، التابعة لحي غرب مدينة أسيوط.

تفاصيل مصرع شاب صعقًا بالكهرباء

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث صعق كهربائي ووجود حالة وفاة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

المعاينة الأولية تكشف سبب الوفاة

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين مصرع محمد غ. (45 عامًا)، متأثرًا بإصابته بصعق كهربائي من مصدر تيار عالي الجهد أثناء تواجده أعلى سطح منزله.

نقل الجثمان إلى مستشفى

تم نقل الجثمان إلى مستشفى الإيمان العام، كما تم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.