إعلان

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أعلى سطح منزله في أسيوط

كتب : محمود عجمي

02:12 م 25/05/2026

سيارة اسعاف ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، إثر تعرضه لصعق كهربائي أعلى سطح منزله بمنطقة طريق كوبري رعرع، التابعة لحي غرب مدينة أسيوط.

تفاصيل مصرع شاب صعقًا بالكهرباء

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث صعق كهربائي ووجود حالة وفاة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

المعاينة الأولية تكشف سبب الوفاة

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين مصرع محمد غ. (45 عامًا)، متأثرًا بإصابته بصعق كهربائي من مصدر تيار عالي الجهد أثناء تواجده أعلى سطح منزله.

نقل الجثمان إلى مستشفى

تم نقل الجثمان إلى مستشفى الإيمان العام، كما تم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كهرباء مستشفى أسيوط

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

هل انخفض سعر كيلو الدواجن إلى 55 جنيهًا؟ الشعبة توضح
اقتصاد

هل انخفض سعر كيلو الدواجن إلى 55 جنيهًا؟ الشعبة توضح
16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026
الموضة

16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026

البنوك تكثف تغذية ماكينات "ATM" قبل عيد الأضحى.. وخطط طوارئ لضمان توافر
أخبار البنوك

البنوك تكثف تغذية ماكينات "ATM" قبل عيد الأضحى.. وخطط طوارئ لضمان توافر
"4 شكاوي والبقية في الطريق".. القضايا تلاحق الأهلي في فيفا
رياضة محلية

"4 شكاوي والبقية في الطريق".. القضايا تلاحق الأهلي في فيفا
بسبب عطل قاتل.. هيونداي تعلن استدعاء أكثر من 420 ألف سيارة توسان وسانتافي
أخبار السيارات

بسبب عطل قاتل.. هيونداي تعلن استدعاء أكثر من 420 ألف سيارة توسان وسانتافي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة بأسعار الذهب فى مصر اليوم.. فما الأسباب؟
خطوة بخطوة.. كيفية التصالح على مخالفات البناء حتى توصيل المرافق
"نفسنا يكمل في أوروبا".. كيف عايش أهل نجريح يوم صلاح الأخير في ليفربول؟