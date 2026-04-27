تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، المشرف على مزاد مهمل ومصادر الجمارك والمصالح الحكومية، جلسة مزاد يوم 3 مايو المقبل لبيع عدد من "لوطات" السيارات التابعة لجهاز المخابرات العامة.

تقام جلسة البيع بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على عملية البيع، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر نادي مدينة نصر الرياضي، الصالة المغطاة أمام جامعة الأزهر بمدينة نصر.

سيارات تويوتا في مزاد المخابرات المقبل

ويتاح للبيع بالمزاد المقبل عدد 41 سيارة مختلفة الأنواع والطرازات والاستخدمات، ومن بينها سيارات تويوتا (كورولا - ياريس - فان - قلاب - نصف نقل واحد كابينة) موديلات من 1995 وحتي 2013.

وأعلنت لجنة الإشراف على المزاد عن بدء معاينة اللوطات للراغبين في الاشتراك بالمزاد من يوم السبت الموافق 18 أبريل وحتى 2 مايو، وذلك بمقر المخابرات العامة بكوبري القبة بجوار مدرسة النقراشي الثانوية.

وتستمر المعاينة حتى يوم انعقاد المزاد، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية (9 صباحًا إلى 2 ظهرًا) بم في ذلك العطلات الرسمية والأسبوعية.

ما شروط الاشتراك بمزاد سيارات المخابرات العامة؟

تشترط الهيئة المشرفة على الراغبين في المعاينة والاشتراك بالمزايدة وحضور الجلسة، شراء كراسة الشروط والمواصفات من المخابرات العامة الكائن في كوبري القبة نادى الوفاء والأمل بجوار مدرسة النقراشي الثانوية.

كما يشترط للاشتراك بالمزاد، سداد مبلغ التأمين وقيمته 50.000 جنيه، وذلك بخزينة الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزاره المالية برج 2 ش امتداد شارع رمسيس أمام نادى السكة مدينه نصر.

شروط يجب توافرها بالمشاركين في المزاد:

ويتوجب على المشاركين بصفة هيئات أو شركات، بحسب الهيئة، تقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري للجنة المشرفة على المزاد، أما المشاركين بشكل فردي يكتفى بتقديم بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

ويلتزم من يرسو عليه أحد العطاءات أن يسدد 30% من قيمة اللوطات في نفس اليوم، على أن يتم تسديد الـ70% المتبقية في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد المزاد.

