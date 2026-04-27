بكين - (د ب أ):

كشفت شركة شيري النقاب عن نظام مغادرة السيارة من الموقف (VPD) خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات.

وأوضحت الشركة الصينية أن النظام يتضمن ميزتين رئيسيتين، هما: "المغادرة بنقرة واحدة" و"العودة إلى المنزل بخطوة واحدة"، واللتين تعتمدان على تقنيات النماذج الذكية المتكاملة بهدف معالجة أبرز التحديات، التي تواجه تنقل العائلات حول العالم.

لقد أصبحت صعوبة ركن السيارات ومشقة العثور عليها من المشكلات الشائعة للمستخدمين حول العالم.

ويظهر استطلاع عالمي أُجري في عام 2025 أن 93% من السائقين يعانون من صعوبات في الركن، بينما يشعر 8% بالقلق من ذلك في كل رحلة، فالدوران المتكرر داخل مواقف مراكز التسوق، والبحث المحرج عن السيارة تحت الأمطار الغزيرة، والشعور بالإرهاق بعد ركنها في وقت متأخر من الليل، كلها مواقف يومية تستهلك وقت الناس وتؤثر على حالتهم المزاجية باستمرار.

ومن خلال التركيز على الاحتياجات الحقيقية للعائلات، تعيد شيري تعريف مفهوم الركن الآلي، لتجعل التكنولوجيا لا تبدو مجرد استعراض تقني جامد، بل قوة دافئة تحمي العائلات.

ميزة "المغادرة بنقرة واحدة"

وتتمتع ميزة "المغادرة بنقرة واحدة" بأهمية عملية، حيث يمكن للمستخدمين استدعاء السيارة بسهولة عبر التطبيق، خصوصا عند مرافقة الأطفال أو كبار السن أو أثناء حمل الأغراض، لتتحرك ذاتيًا من موقعها وتصل إليهم بسلاسة، مجسدة مفهوم "السيارة تأتي إلى المستخدم".

وعند مواجهة ظروف طريق معقدة مثل وجود مركبات قادمة من الاتجاه المعاكس، تميل الأنظمة التقليدية إلى التعطل أو التوقف. أما نموذج شيري الكبير المتكامل من البداية إلى النهاية، فيتميز بما يمكن وصفه بـ"ذكاء بمستوى الألعاب"، ما يتيح له اتخاذ القرار بصورة مستقلة، وتفادي العوائق بشكل استباقي، وتعديل المسار بمرونة.

وخلال العملية بأكملها، لا يحدث كبح مفاجئ أو توقف مفاجئ، مما يجعل تنقل العائلات برفقة الأطفال أكثر طمأنينة، ويقلل المشي غير الضروري لكبار السن.

ميزة "العودة إلى المنزل بخطوة واحدة"

ومن ناحية أخرى، تركز ميزة "العودة إلى المنزل بخطوة واحدة" على سيناريوهات العودة إلى المنزل، وتمنح المستخدمين راحة أكبر، فبعد يوم حافل يمكن للمستخدمين النزول مباشرة وإغلاق الباب بعد دخول مرآب المبنى السكني، ثم تفعيل الركن بنقرة واحدة عبر التطبيق. بعد ذلك، تبحث السيارة تلقائيا عن مكان الركن الثابت المحدد مسبقًا. وإذا كان المكان مشغولا، يمكنها إعادة التخطيط بسرعة كسائق متمرس، والمسح في الوقت الفعلي، وتحديد أفضل مكان متاح وإتمام عملية الركن.

ومنذ لحظة نزول المستخدم من السيارة، تتولى السيارة كامل عملية الركن دون أي تدخل يدوي. وهذه التقنية لا توفّر الوقت فحسب، بل تُعيد للمستخدمين أيضا الوقت الذي يفترض أن يمضوه مع عائلاتهم، بما يجعل التكنولوجيا في خدمة سعادة الأسرة فعلا.

ذكاء ميداني ناضج

ويتمتع نظام الركن المتقدم من شيري بذكاء ميداني ناضج، فعند مواجهة حالات غير متوقعة، مثل إشغال أماكن الركن أو وجود حركة مرور قادمة في ممرات ضيقة، لم يعد النظام يعتمد على تعليمات جامدة، بل يتخذ قراراته بشكل مستقل.

ويستجيب بمرونة من خلال النموذج الكبير المتكامل من البداية إلى النهاية، مع إفساح الطريق والتحرك بسرعة منخفضة وبتنسيق ديناميكي، بما يظهر بصورة كاملة سلامة القيادة الذكية ورقيها.

وفي الوقت نفسه، تتمتع السيارة بالقدرة على إفساح المجال للمشاة وتجنب العوائق بذكاء. وحتى في الأماكن المعتمة والمعقدة، تتخذ قرارات سلسة وتتحرك بكفاءة، ما يجعل كل تنقل داخل المرآب آمنا وسلسا.

ويقف خلف هذا الذكاء السلس دعم قوي من تقنيات شيري المتقدمة. وتمثل تقنية الركن المتقدم، التي تم الكشف عنها هذه المرة، أول تطبيق إنتاج واسع النطاق في الأسواق الخارجية لنموذج كبير متكامل من البداية إلى النهاية تقدمه شركة سيارات صينية.

وبالاعتماد على الشبكات العصبية المتكاملة من البداية إلى النهاية، وتقنيات التنبؤ متعددة الوسائط ذات الازدواجية الاحتياطية، وحلول الإدراك المعتمدة على دمج منظور الرؤية العلوية (BEV)، تم بناء نظام ركن ذكي موثوق.

تكامل عميق من شيري

ويعتمد النظام على تكامل عميق بين المستشعرات، إلى جانب تقنيات تحديد المواقع عالية الدقة، بما يتيح تنقلا مستقرًا حتى في المناطق الخالية من الخرائط.

كما أن العملية بأكملها شفافة وقابلة للتحكم، مع التباطؤ أو التوقف الفوري في الحالات غير الطبيعية، بما يرسخ خط الدفاع الأساسي للسلامة ويمنح المستخدمين مزيدًا من الثقة.

ولطالما التزمت شيري بفلسفة تصنيع مركبات تعيد التكنولوجيا إلى خدمة العائلات، وطبقت مفهوم "التكنولوجيا من أجل العائلة"، انطلاقًا من المشكلات الحقيقية، ومن خلال توظيف التكنولوجيا لحماية كل رحلة عائلية.

