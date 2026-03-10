"اللي مبناكلوش منقدموش".. 500 وجبة يوميًا من مطبخ "محبي الخير" بالبحيرة

قادت الدكتورة رباب الدمناوي، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية، لجنة تفقدية للمرور على مستشفى بلقاس العام، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومراجعة مؤشرات الأداء بعدد من الأقسام الحيوية بالمستشفى.

تأتي هذه الجولة في إطار توجيهات الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمستشفيات والمنشآت الصحية، والعمل على رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة الأقسام الحيوية وسير العمل

وضمت اللجنة خلال الجولة كلًا من الدكتورة شيرين يحيى، مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، والدكتور أحمد حسان، مدير مستشفى الرمد والمدير الفني لأقسام الرمد بالمديرية، حيث شمل المرور تفقد عدد من الأقسام المختلفة بالمستشفى، والاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وخلال الجولة، تم مراجعة مؤشرات الأداء بالمستشفى والتأكيد على ضرورة تحسين مستوى الخدمة الطبية، مع الاستغلال الأمثل للأجهزة والإمكانات المتوفرة داخل المستشفى لتعظيم الاستفادة منها في تقديم الخدمة العلاجية.

التأكيد على انتظام العمل بقسم الطوارئ

شمل المرور أيضًا قسم الاستقبال والطوارئ، حيث شددت اللجنة على أهمية تواجد الفرق الطبية وانتظام العمل على مدار الساعة، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.

رفع معدلات إجراء العمليات وتقليل قوائم الانتظار

وفي إطار تطوير الأداء داخل المستشفى، تم التنبيه على ضرورة زيادة معدلات العمل بأقسام العمليات من خلال الاستفادة المثلى من الكوادر الطبية المتاحة، بما يسهم في رفع عدد العمليات الجراحية وتقليل قوائم الانتظار للمرضى.

كما جرى مراجعة مستلزمات العمليات الخاصة بقوائم الانتظار والتأكد من توافرها، لضمان استمرار العمل بكفاءة وتنفيذ الخطط الموضوعة لإنهاء قوائم الانتظار.

خطة تطوير لتحسين الأداء خلال 3 أشهر

وعلى هامش الزيارة، عقدت اللجنة اجتماعًا موسعًا مع الفرق الفنية بالمستشفى، تم خلاله مناقشة الوضع الحالي للأقسام المختلفة، ووضع خطة عمل تصحيحية لمدة ثلاثة أشهر تتضمن إجراءات تطويرية لتحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات الصحية.

كما تضمنت الخطة تحديد مستهدفات واضحة لإعادة تقييم الأداء، بما يضمن تحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، خاصة في ظل الإدارة الجديدة للمستشفى.

استمرار الجولات الميدانية على المستشفيات

من جانبه أكد الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة مستمرة في تنفيذ جولات ميدانية مكثفة على المستشفيات والمنشآت الصحية لمتابعة انتظام العمل، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه الجولات تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة لجميع المواطنين.