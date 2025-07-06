نظارات الرؤية الليلية للسيارات.. حقيقة أم خدعة لزيادة المبيعات بالإنترنت؟

القاهرة - (مصراوي):

انتشرت مؤخرًا في الأسواق وعبر الصفحات التجارية بمواقع التواصل الاجتماعي، نظارات تعرف باسم "نظارات الرؤية الليلية" المخصصة لسائقي السيارات.

وتتميز هذه النظارات بعدساتها الصفراء التي يروج لها على أنها وسيلة فعالة لتحسين الرؤية أثناء القيادة الليلية، خاصة بالطرق المظلمة أو في مواجهة وهج أضواء المركبات القادمة من الاتجاه المعاكس.

لكن إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه النظارات أداة فعالة فعلًا، أم مجرد وهم تجاري؟

يشدد خبراء على أن النظارات الليلية ذات العدسات الصفراء أقرب إلى منتج تجاري يخاطب مخاوف السائقين، دون أن يقدم حلولًا واقعية لمشاكل الرؤية الليلية، ما يدفع لإعادة التفكير في مدى فعاليتها على أرض الواقع.

وبحسب دراسات علمية حديثة، فإن هذه النظارات التي تعتمد على عدسات صفراء اللون وطلاء مضاد للانعكاس لا تقدم تحسينًا حقيقيًا في الرؤية الليلية، بل قد تتسبب في تقليل كمية الضوء الداخل إلى العين، ما ينعكس سلبًا على قدرة السائق على رؤية التفاصيل الدقيقة في الظلام.

وتشير دراسة أجريت باستخدام أجهزة محاكاة القيادة على مجموعة من السائقين إلى أن ارتداء هذه العدسات لم يحسن من قدرتهم على كشف المشاة أو العقبات في الظلام، بل في بعض الحالات أدى إلى تباطؤ في زمن رد الفعل، ما قد يشكل خطرًا على السلامة المرورية.

في هذا السياق، يقول د. أحمد نجيب، أخصائي طب وجراحة العيون :"العدسات الصفراء لا تعتبر حلاً علميًا لتحسين الرؤية الليلية، بل على العكس، قد تقلل من وضوح الرؤية في الإضاءة المنخفضة".

ولفت نجيب إلى أن الحل الأفضل هو تصحيح النظر باستخدام نظارات طبية مناسبة، أو العدسات اللاصقة المخصصة للقيادة الليلية، إلى جانب الاهتمام بصحة العين بشكل عام.

ما البدائل الفعال لتحسين الرؤية أثناء القيادة ليلًا؟

-إذا واجهت صعوبة في الرؤية الليلية خلف عجلة القيادة: تفقد حالتك البصرية أولاً (قصر نظر، سماكة عدسة، إلخ).

-النظر في إضافة كشافات أمامية محسنة مثل LED أو زينون قانوني.

-في حال القيادة المتكررة في طرق مظلمة، فإن تركيب نظام رؤية ليلية حراري أو تحت الحمراء (إذا كانت سيارتك تدعم ذلك أو يمكن تركيبه بعد البيع) سيكون حلًا عمليًا، لكن بتكلفة مرتفعة وغير متاح إلا للسيارات الفاخرة غالبًا.

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