المركزي يمد إعفاء استيراد الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدي عام آخر

كتب : منال المصري

04:49 م 10/03/2026

البنك المركزي المصري

وجه البنك المركزي المصري البنوك بمد فترة السماح باستثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2027.

وجاء القرار في ضوء متابعة المركزي لاحتياجات السوق المصري وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية المقابلة احتياجات المواطنين، بحسب كتاب دوري منشور على موقع المركزي المصري.
وأشار المركزي إلى أن هذا القرار يسري على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.

ويتيح ذلك للمستوردين فتح اعتمادات مستندية دون الحاجة لتجميد كامل قيمة الشحنة بالجنيه المصري (الغطاء النقدي) لدى البنوك، مما يخفف الضغط المالي عليهم.

