20 ألف كيلومتر حد أقصى.. متى تغير فلتر هواء سيارتك؟

كتب : مصراوي

11:15 ص 04/03/2026

أهمية فحص فلتر هواء المقصورة لمرضى الربو والحساسية

برلين - (د ب أ):

أوصت الهيئة الألمانية للفحص الفني مرضى الربو وحساسية حبوب اللقاح بفحص فلتر هواء المقصورة في سياراتهم خلال فصل الربيع، واستبداله عند اللزوم بانتظام.

وعللت الهيئة ذلك بأن العطس وسيلان الدموع قد يهددان سلامة القيادة؛ حيث قد يتسبب العطس في فقدان مؤقت للبصر، كما قد تؤدي حكة العينين وسيلان الدموع إلى ضعف الرؤية، مما يرفع خطر وقوع حادث.

وكقاعدة عامة، أوصت الهيئة باستبدال الفلتر مرة واحدة سنويا، مشيرة إلى أن فصل الربيع يعد الوقت الأمثل لتغيير فلتر الهواء؛ نظرا لبداية موسم انتشار حبوب اللقاح.

وبشكل عام، يُنصح بتغيير الفلتر بعد قطع مسافة تتراوح بين 15 و20 ألف كلم كحد أقصى.

علامات تحذيرية

ويُنصح بفحص الفلتر واستبداله عند ملاحظة أي من العلامات التحذيرية التالية:

- إذا كانت رائحة السيارة كريهة، وخاصةً رائحة العفن أو الرطوبة، وتنبعث بشكل أساسي من نظام التهوية، فقد يكون السبب هو تراكم البكتيريا أو العفن.

- تكوّن الضباب بسهولة على النوافذ؛ فهذا يعني عدم قدرة نظام التهوية على إزالة الهواء الرطب من داخل السيارة بشكل صحيح.

- ضعف أداء التهوية: إذا لم يعد نظام التهوية أو التكييف أو التدفئة يعمل بكفاءة كاملة، فقد يكون السبب هو عدم مرور كمية كافية من الهواء عبر الفلتر المسدود.

- زيادة الحساسية: إذا كنت تعاني من نوبات عطس متكررة أو سيلان الأنف أو حرقة في العينين داخل السيارة، فقد يكون الفلتر هو السبب.

موضع الفلتر وأنواعه

وغالبا ما يقع الفلتر خلف أو أسفل صندوق القفازات أو في حجرة المحرك بالقرب من الزجاج الأمامي، وأحيانا أسفل لوحة القيادة.

وتختلف الفلاتر في أدائها؛ حيث تستخدم النماذج الأساسية عادة أليافا أو صوفا للحفاظ على نظافة الهواء، ويمكنها على الأقل احتجاز حبوب اللقاح والغبار والجسيمات الكبيرة، ولكنها لا تحجز غازات العادم.

أما فلاتر الكربون النشط فيمكنها أيضا امتصاص أكاسيد النيتروجين والمركبات العضوية المتطايرة، في حين أن فلاتر HEPA (فلتر الهواء عالي الكفاءة للجسيمات) تحول دون منع دخول البكتيريا والفيروسات إلى المقصورة.

الهيئة الألمانية فلتر الهواء عالم السيارات

