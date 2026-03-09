إعلان

ما الأفضل في شروخ الزجاج الأمامي بالسيارة.. الإصلاح أم الاستبدال؟

كتب : مصراوي

05:52 م 09/03/2026

أرشيفية

هانوفر - (د ب أ):

قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني (TÜV Nord) إنه يمكن إصلاح الشقوق الموجودة بالزجاج الأمامي الناجمة عن ارتطام الحجارة به إذا كانت صغيرة الحجم، أي لا يتجاوز حجمها بضعة ملليمترات، وتقع خارج مجال رؤية السائق وليس بالقرب من حافة الزجاج الأمامي.

وأضافت الهيئة أنه يجب استبدال الزجاج الأمامي إذا كانت الشقوق الناجمة عن ارتطام الحجارة تقع في مجال رؤية السائق المباشر، أي فوق المقود وفي نطاق بحجم ورقة A4 تقريبا.

لذا ينبغي تقييم الضرر لدى مركز فني في وقت مبكر للحيلولة دون تحول هذه الشقوق إلى خطر يهدد سلامة القيادة.

