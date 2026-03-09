ما الأفضل في شروخ الزجاج الأمامي بالسيارة.. الإصلاح أم الاستبدال؟

هانوفر - (د ب أ):

قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني (TÜV Nord) إنه يمكن إصلاح الشقوق الموجودة بالزجاج الأمامي الناجمة عن ارتطام الحجارة به إذا كانت صغيرة الحجم، أي لا يتجاوز حجمها بضعة ملليمترات، وتقع خارج مجال رؤية السائق وليس بالقرب من حافة الزجاج الأمامي.

وأضافت الهيئة أنه يجب استبدال الزجاج الأمامي إذا كانت الشقوق الناجمة عن ارتطام الحجارة تقع في مجال رؤية السائق المباشر، أي فوق المقود وفي نطاق بحجم ورقة A4 تقريبا.

لذا ينبغي تقييم الضرر لدى مركز فني في وقت مبكر للحيلولة دون تحول هذه الشقوق إلى خطر يهدد سلامة القيادة.