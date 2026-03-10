إعلان

غرامة وسحب الرخص.. عقوبات رفع الأجرة وَفق قانون المرور

كتب : نشأت حمدي

04:44 م 10/03/2026

انتظام عمل مواقف السيارات

حدَّد قانون المرور عقوبات رادعة للسائقين المخالفين لتعريفة الركوب المقررة بعد زيادة أسعار البنزين، تبدأ بالغرامة المالية وقد تصل إلى سحب رخصة القيادة.

ويأتى ذلك لضمان الالتزام بالتعريفة الرسمية وحماية المواطنين من أي زيادات غير قانونية من جانب كل مَن تسول له نفسه التلاعب في أجرة المواصلات.

كانت الساعات الماضية قد شهدت زيادة في أسعار المواد البترولية كالتالي:

بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيها للتر

بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر

بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر

السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر

وترتب عليها زيادة في تعريفة الركوب.

ونص قانون المرور على عقوبات رادعة للمخالفين؛ تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.

ووفقًا لقانون المرور، تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.

وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب، تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

وفي حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة، والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفي حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًّا.

أسعار البنزين والسولار قانون المرور أسعار الوقود تعريفة الركوب

