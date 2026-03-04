ماذا تفعل إذا انفجر الإطار أثناء القيادة؟ خطوات تحميك من الحوادث

كولن - (د ب أ):

يمثل انفجار أحد إطارات السيارة حالة طارئة تهدد سلامة القيادة. فما أسباب الانفجار؟ وما هو التصرف السليم؟

ضغط هواء غير صحيح

للإجابة عن هذين السؤالين، قال نادي السيارات والمرور (AVC) الألماني إن انفجار إطارات السيارة له أسباب عدة، أبرزها ضغط هواء الإطارات غير الصحيح؛ لذا يجب ضبط الضغط وفقا لدليل السيارة مع الحرص على فحصه بانتظام.

وأضاف النادي أن الحمولة الزائدة تعد من أهم أسباب انفجار الإطارات. لذا ينبغي الالتزام بالحمولة القصوى المسموح بها وتعديل ضغط الإطارات وفقا لها.

كما يمكن أن تؤدي الأضرار الناتجة عن اصطدام الإطار بعوائق إلى إضعافه. لذا ينبغي فحص الإطارات بصريا بانتظام بحثا عن أجسام غريبة مغروسة أو تشققات في الجدار الجانبي.

كذلك تتعرض مادة المطاط للتهالك مع مرور الوقت؛ إذ تفقد موادها الملدِّنة وتصبح أكثر هشاشة. لذا يُوصي بفحص الإطارات، التي يتراوح عمرها بين 6 و8 سنوات بدقة خاصة واستبدالها عند الحاجة، بغض النظر عن عمق المداس المتبقي.

كيفية التصرف

وعن كيفية التصرف في حالة انفجار أحد الإطارات، أوضح الخبراء الألمان أنه ينبغي في البداية التحلي بالهدوء، مع مراعاة تجنب توجيه المقود بعنف؛ فإذا انفجر الإطار في المحور الأمامي تميل السيارة عادة بوضوح نحو الجهة المتضررة، أما إذا كان الانفجار في المحور الخلفي فقد يصبح الجزء الخلفي غير مستقر وقد ينحرف.

وفي كلتا الحالتين ينبغي الإمساك بالمقود بإحكام والحفاظ على استقامته، مع تصحيحات بسيطة فقط للبقاء في المسار دون حركات مفاجئة.

كما ينبغي عدم الضغط الكامل على المكابح؛ لأن انتقال الوزن المفاجئ إلى الأمام قد يُزيد من فقدان الاستقرار ويؤدي إلى انزلاق السيارة أو حتى انقلابها.

وينبغي الكبح بلطف وبشكل متدرّج فقط. وفي الوقت نفسه ينبغي رفع القدم عن دواسة الوقود وترك السيارة تتباطأ تدريجيا مع الاستفادة من كبح المحرك، أي دون فصل القابض.

ويتم خفض السرعات عندما تنخفض سرعة السيارة بوضوح. أما في السيارات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي فإن صندوق التروس يساعد عادة في عملية التباطؤ أوتوماتيكيا. وبهذه الإجراءات يمكن خفض السرعة بشكل متحكَّم فيه حتى يمكن التوجه بأمان إلى حافة الطريق.

وينبغي أيضا تشغيل أضواء التحذير الرباعية في أقرب وقت ممكن لتنبيه السائقين خلفك وتقليل خطر وقوع تصادم خلفي. وبعد التوقف يتم اتباع الإجراءات نفسها المتبعة عند تعطل السيارة والمتمثلة في ارتداء سترة التحذير ووضع مثلث التحذير وطلب المساعدة عند الحاجة مثل خدمة الطوارئ على الطريق.