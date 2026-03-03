هل إضاءة لمبة فحص المحرك عند تشغيل السيارة تعني وجود عطل؟

برلين - (د ب أ):

في بعض الأحيان يضيء مصباح فحص المحرك. فما معنى ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضح نادي السيارات ADAC الألماني أن مصباح فحص المحرك يعد أحد أهم مؤشرات الحالة التقنية للسيارة ضمن نظام التشخيص الذاتي. ويظهر هذا الرمز على شكل محرك صغير بلون أصفر في لوحة العدادات، وهو مرتبط مباشرة بنظام إدارة المحرك ونظام التحكم في الانبعاثات.

وأشار الخبراء الألمان إلى أن المصباح يضيء لفترة وجيزة عند تشغيل السيارة كجزء من الفحص الذاتي الإلكتروني، وهو سلوك طبيعي لا يشير إلى وجود عطل.

أما إذا ظل المصباح مضيئا أثناء القيادة، فيدل ذلك غالبا على خلل في منظومة إدارة المحرك أو في نظام معالجة غازات العادم.

وميض المصباح

وفي حال بدأ الضوء بالوميض، فإن الأمر يُعد أكثر خطورة؛ إذ يشير عادةً إلى عطل قد يؤدي إلى أضرار ميكانيكية أو بيئية أكبر إذا استمرت القيادة دون فحص فني.

وتتعدد الأسباب التقنية المحتملة وراء تفعيل هذا المؤشر، وتشمل على سبيل المثال انحراف قراءات حساسات المحرك عن القيم المسموح بها مثل حساس الأكسجين أو حساس قياس كتلة الهواء، إضافة إلى احتمال وجود تسرب في نظام السحب أو العادم يؤثر في نسبة خليط الهواء والوقود.

كما قد يرتبط ظهور المؤشر بخلل في نظام التحكم بالانبعاثات أو في مكونات الاحتراق الإلكتروني.

وعلى الرغم من أن إضاءة المصباح لا تعني بالضرورة توقف السيارة فورا، فإن تجاهله ليس خيارا آمنا.

وينصح بالاطلاع أولا على تعليمات الشركة المصنعة في دليل السيارة، ثم التوجه إلى ورشة صيانة متخصصة في أقرب وقت ممكن لإجراء تشخيص إلكتروني عبر قراءة ذاكرة الأعطال.

ويضاف إلى ذلك أن عملية الفحص عادة ما تكون سريعة نسبيا وتسمح بتحديد السبب الحقيقي بدقة قبل تطور المشكلة.