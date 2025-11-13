موجة الطقس السيئ.. 10 نصائح للمجبرين على القيادة تحت الأمطار

يشهد عدد من مدن ومحافظات مصر في هذه الأيام، موجة من التقلبات الجوية والطقس السيئ، حيث توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد في بعض المناطق.

وتعد قيادة السيارات في هذه الأجواء غير المستقرة من المهام الصعبة والتي تتطلب اتخاذ أعلى درجات الحذر والحيطة، إذ يمكن أن تؤدي الأمطار إلى خفض مستويات الرؤية الأفقية وزيادة انزلاق المركبات على الطرق.

يسلط التقرير التالي الضوء على أبرز النصائج التي يقدمها خبراء المرور لمالكي السيارات للقيادة بأمان خلال الأحوال الجوية غير المستقرة:

1- فحص الإطارات

افحص الإطارات جيدًا قبل التحرك، وتأكد من ضغط الهواء وسلامة النقشة لتجنب انزلاق السيارة على الطرق المبتلة.

2- إضاءات السيارة

استخدم الإضاءة المناسبة وشغل المصابيح الأمامية والمنخفضة أثناء المطر أو الضباب لتحسين الرؤية، مع تجنب الإضاءة العالية.

3- خفض السرعة

خفف السرعة تدريجيًا لتجنب فقدان السيطرة على السيارة عند المنعطفات أو في المناطق المبللة.

4- مسافة الأمان

حافظ على مسافة أمان كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لأن مسافة التوقف في المطر تكون أطول.

5- التوقف المفاجئ

تجنب التوقف بشكل مفاجئ، واستخدم الفرامل برفق لتفادي انزلاق الإطارات.

6- تحسس الطريق

ابتعد عن المناطق المغمورة بالمياه، فقد تكون أعمق مما تبدو وتسبب تلفًا في المحرك أو توقف السيارة.

7- فاعلية المساحات

تأكد قبل التحرك بالسيارة من كفاءة مساحات الزجاج وامتلاء خزان سائل التنظيف لضمان رؤية واضحة للطريق.

8- تشغيل التكييف

شغل التكييف أو مانع الضباب الداخلي لتفادي تكاثف البخار على الزجاج الأمامي.

9- القيادة الحذرة

قد بحذر عند المطبات والمنحنيات لأن الطرق المبللة تخفي أحيانًا بقع زيت أو حفر خطيرة.

10- التوقف فورًا

توقف فورًا إذا انعدمت الرؤية بفعل المطر أو الضباب، وشغل إشارات التحذير في مكان آمن بعيدًا عن حركة السيارات.

وينصح الخبراء بأن يتجنب السائقون تمامًا السفر لمسافات طويلة خلال فترات انعدام الرؤية أو تساقط الأمطار الغزيرة، إلى أن تتحسن الحالة الجوية وتصبح الطرق أكثر أمانًا.

