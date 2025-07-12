أسعار ومواصفات سيات ليون 2025 الجديدة في مصر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكيل علامة سيات في مصر، السيارة سيات ليون 2025 الهاتشباك الرياضية الجديدة، بفئة واحدة خلال شهر يوليو الجاري.

تقدم سيات 2025 بفئة واحدة سعرها مليون و625 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات سيات ليون الجديدة بمصر:

تأتي سيات ليون 2025 الجديدة بطول 4.36 متر من ضمنه قاعدة عجلات طولها 2.68 متر وعرض 1.80 متر مع ارتفاع 1.45 متر.

تقدم سيات 2025 الجديدة في مصر بمحرك سعة 1400 سي سي تربو بقوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن.متر عند 1500 دورة/الدقيقة، وناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات ودفع أمامي للعجلات، وتنطلق من 0 إلى 100 كم/س خلال 8.8 ثوان حتى سرعة قصوى 210كم/س.

جهزت سيات 2025 بمجموعة كبيرة من أنظمة الأمان وفي مقدمتها 6 وسائد هوائية، فرامل مانعة للانزلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة الجر TCS، وفرامل يدوية كهربائية.

وتتميز سيات بعجلة قيادة كهربائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX، مساعد ركن، ومثبت سرعة، وأنظمة مراقبة الإطارات، وأنظمة المساعدة على التلال HA، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية.

تقدم سيات الجديدة عددا من التجهيزات الداخلية المتطورة ومنها حساسات للمطر والإضاءة الـLED الأمامية والخلفية مع إضاءة متحركة للإشارات وأضواء ترحيبية جانبية، وضم كهربائي، وتسخين للمرايا الجانبية ذات اللون الرمادي، ومرأة داخلية ذاتية التعتيم ونظام اختيار وضعية القيادة.

وتحتوي السيارة على تكييف ثلاثي المناطق ومثبت سرعة، وشاشة وسطية قياس 10 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث للتوصيل مع نظام Beatsaudio الصوتي المكون من 9 سماعات بقوة 340 واط.

يأتي هذا بجانب فتحة سقف بانورامية وإضاءة داخلية محيطية وتحكم كهربائي في كرسي السائق مع خاصية الذاكرة ودعم للقطنية وجنوط قياس 18 بوصة.

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