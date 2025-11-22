أهمية تغيير فلتر زيت محرك السيارة .. تعرف عليها

برلين - (د ب أ):

يندرج تغيير زيت محرك السيارة ضمن الأعمال الشائعة في السيارات المزودة بمحرك احتراق داخلي. وكما يجب استبدال الزيت بانتظام، يجب أيضا تغيير فلتر الزيت؛ حيث يؤدي هذا الفلتر دورا حاسما في الحفاظ على نظافة الزيت من الشوائب وجزيئات المعدن والرواسب المختلفة، مما يضمن بقاء الزيت قادرا على أداء وظيفته المتمثلة في التزييت وحماية المحرك على المدى الطويل.

وأوضحت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" أن وظيفة فلتر الزيت تتمثل في تنقية الزيت من الاتساخات الدقيقة وبقايا الاحتكاك المعدني، مما يمنع تآكل الأجزاء المتحركة داخل المحرك.

ومع مرور الوقت وتزايد عدد الكيلومترات المقطوعة، تتجمع الاتساخات في مسام الفلتر، مما يُعيق تدفق الزيت ويؤدي إلى ضعف التزييت، وربما تلف المحرك، إذا لم يتم استبدال الفلتر في الوقت المناسب. ولهذا فإن تغيير فلتر الزيت بانتظام يحول دون الأضرار الباهظة ويحافظ على كفاءة عمل المحرك.

معدل التغيير

وعادةً يُستبدل فلتر الزيت مع كل عملية تغيير للزيت، أي كل 10000 إلى 15000 كلم، وأحيانا بعد30000 كلم كحد أقصى. ومع ذلك، يُوصى عمومًا بإجراء التبديل مرة واحدة في السنة على الأقل.

ويفضل في حال القيادة المتكررة لمسافات قصيرة أو الاستخدام الكثيف للسيارة القيام به بفواصل زمنية أقصر.

نوعان رئيسيان

وتنقسم أنواع فلاتر الزيت عموما إلى نوعين رئيسيين: الأول هو فلتر الإدخال؛ حيث يتم استبدال العنصر الداخلي فقط ويُحتفظ بالهيكل الخارجي، وهو خيار اقتصادي وصديق للبيئة لكونه ينتج نفايات أقل. أما النوع الثاني فهو فلتر الزيت الملولب؛ حيث يُستبدل الفلتر بالكامل مع غلافه الخارجي، ما يجعل التبديل أسهل، لكنه يولّد نفايات أكثر.

ويعتمد نوع الفلتر المطلوب على طراز المحرك وسنة تصنيع السيارة، ويمكن معرفة ذلك من دليل التشغيل أو من كتالوج قطع الغيار. ومن المهم اختيار فلتر متوافق تماما مع المحرك.

كيفية التغيير

وعادةً ما يتم تغيير فلتر الزيت بالتزامن مع تغيير الزيت نفسه. وتبدأ العملية بتحضير الأدوات اللازمة مثل مفاتيح الفك والفلتر الجديد مع الحلقة المطاطية وصامولة التصريف الجديدة وقمع ووعاء لتجميع الزيت القديم، إضافة إلى كمية كافية من الزيت الجديد.

بعد ذلك يتم سحب مقياس الزيت وفتح غطاء التعبئة لتسريع تدفق الزيت، ثم يتم رفع السيارة ويُفضل استخدام رافعة ثابتة. وبعد تثبيت وعاء التصريف أسفل المحرك، يتم فك صامولة التصريف ليُفرغ الزيت بالكامل، ثم يتم تنظيف الموضع وتركيب الصامولة الجديدة.

وبعد ذلك، يتم فك الفلتر القديم بحذر وتتم إزالته، ثم يتم تنظيف الأسطح جيدا مع دهن حلقة الإحكام الجديدة بقليل من الزيت قبل تثبيت الفلتر الجديد يدويا بإحكام.

وبعد انتهاء هذه الخطوة، تتم تعبئة المحرك بالزيت الجديد بكمية أقل قليلا مما هو موصى به في الكتيب. ويتم تشغيل المحرك لفترة قصيرة حتى ينتشر الزيت، ثم يتم فحص المستوى مجددا وتُضاف الكمية اللازمة.

ومن الضروري أيضًا التخلص من الزيت القديم والفلتر بطريقة بيئية صحيحة. فلا يجوز أبدا التخلص منهما ضمن القمامة المنزلية أو تصريفهما في المجاري، وإنما ينبغي تسليمهما إلى الورش أو متاجر الأدوات، التي تم شراء الزيت منها أو إلى مراكز إعادة التدوير.