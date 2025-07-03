القاهرة - (مصراوي):

لقي البرتغالي دييجو جوتا، نجم نادي ليفربول الانجليزي، اليوم، مصرعه عن 28 عامًا، في حادث سير مروع على طريق A-52 بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا الإسبانية.

وبحسب تقارير أولية كشفت عنها سلطات التحقيق، وقع الحادث نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة التي كان يقودها النجم البرتغالي الراحل، ما أسفر عن انحرافها واصطدامها بالحواجز الجانبية واشتعال النيران بها.

ويرى خبراء السلامة على الطرق أن تحول مثل هذه الحوادث إلى كوارث حقيقية يرجع بشكل كبير إلى نقص خبرة السائق وكيفية التعامل عند انفجار أحد إطارات السيارة، وخاصة أثناء القيادة بسرعة.

قال الخبير بمعهد IFA الألمانية للسلامة المرورية، ماركو سانسيا، إن الكارثة تبدأ عندما يشعر السائق بحالة مفاجأة من الذعر وعدم الاتزان وفقدان القدرة في السيطرة على السيارة.

وفي هذه الحالة يجب أن يكون لدى السائق طريقة صحيحة للتصرف للحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين على الطريق؛ فيما يلي بعض النصائح والتوجيهات الهامة التي يجب اتباعها:

الحفاظ على الهدوء والتحكم في السيارة

عندما يحدث انفجار لإطار السيارة، يجب على السائق أن يحافظ على هدوئه ويتشبث بقوة بعجلة القيادة، ويحاول التحكم في السيارة بأقصى قدر ممكن.

ينبغي عليه تجنب الهلع والانفعالات الزائدة التي قد تزيد من خطورة الوضع، مع عدم الضغط فجأة وبقوة على الفرامل، ومحاولة إيقاف السيارة تدريجيًا من خلال النزول العكسي بغيار الفتيس.

توجيه السيارة بحذر للجانب الآمن من الطريق

يجب على السائق توجيه السيارة بحذر إلى الجانب الآمن من الطريق، محاولاً تفادي المركبات الأخرى والعوائق بقدر الإمكان.

استخدام الإشارات والمؤشرات بشكل صحيح

يجب على السائق استخدام الإشارات بشكل واضح للتنبيه للسائقين الآخرين بوجود مشكلة.

التوقف في مكان آمن على الطريق

بمجرد الوصول إلى مكان آمن على الطريق، يجب على السائق التوقف بحرص والتأكد من أنه خارج منطقة الخطر.

التحقق من الإطار الاحتياطي والأدوات للتغيير

ينبغي على السائق التحقق من وجود إطار احتياطي وأدوات تغيير الإطارات في السيارة ومعرفة كيفية استخدامها بشكل صحيح.

الاتصال بخدمات المساعدة على الطريق

إذا كان السائق لا يستطيع تغيير الإطار بنفسه، ينبغي عليه الاتصال بخدمات المساعدة على الطريق للحصول على المساعدة اللازمة.

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