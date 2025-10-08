يترقب الشارع المصري خلال هذه الأيام صدور قرار لجنة تسعير المواد البترولية بتطبيق زيادة جديدة بأسعار البنزين، وذلك خلال الاجتماع القادم المقرر انعقاده في شهر أكتوبر الجاري.

وفي ظل الزيادات المتتالية بأسعار المحروقات، بات العديد من المستهلكين يبحثون عن أهم الطرق والنصائح التي لها أن توفر في استهلاك الوقود بالسيارة.

وقدمت جيلي مصر، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من النصائح لعملائها التي باتباعها يمكن الحد من استهلاك السيارة للوقود.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على أبرز النصائح التي قدمتها جيلي للمستهلكين:

- الحفاظ على سرعة ثابتة وثبات دورات المحرك خاصة بالمسافات الطويلة، يمنحك استهلاكًا أفضل للوقود.

- الحفاظ على ضغط هواء الإطارات يساهم بشكل مباشر في خفض استهلاك الوقود، بينما انخفاضه يزيد المقاومة ويتطلب قوة أكبر من المحرك لتدوير الإطار ما يؤدي لارتفاع استهلاك الوقود.

- الحفاظ على الصيانة الدورية أمر ضروري لخفض استهلاك الوقود، وتشمل الصيانة الدورية المنتظمة تغيير الزيت وفلتر الهواء، ضبط ضغط الإطارات، وفحص المحرك ونظام الحقن.

- تشير الدراسات إلى أن تشغيل مكيف السيارة يمكن أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود لذا حاول قدر الإمكان من تقليل استخدامه أو قم بضبط المكييف على درجة حرارة معتدلة و استخدم وضع إعادة تدوير الهواء.

- تتمثل القاعدة الأساسية الأولى فى زيادة استهلاك الوقود صطحاب الكثير من الأغراض والحمل الزائد أثناء السفر، لأن المحرك يضطر لبذل جهد أكبر للتغلب على الوزن الإضافي، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود

- التسارع المفاجئ يسبب زيادة استهلاك البنزين لأن المحرك يحتاج إلى حرق كمية أكبر من الوقود لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بينما يساهم التسارع التدريجي في الحفاظ على كفاءة استهلاك الوقود.

