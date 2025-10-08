زيكر X7 الكهربائية الجديدة كليًا تصل مصر.. أسعار ومواصفات تفصيلية

أكثر من 400 ألف جنيه تخفيض بأسعار سيارات زيكر في مصر.. التفاصيل

أطلقت الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" الوكيل المحلي الحصري لعلامة زيكر الصينية في مصر، سيارتها زيكر X7 الكهربائية الجديدة كليًا لأول مرة في السوق المصري.

تقدم زيكر X7 الكروس أوفر الكهربائية بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون 999 ألف جنيه للفئة الأولى ستاندرد، ومليون 399 ألف جنيه للفئة الثانية Long Range، ومليون 699 ألف جنيه للفئة Performance.

تبلغ أبعاد السيارة زيكر X7 الكهربائية الجديدة نحو 4825 مم للطول، و 1930 مم للعرض، و 1656 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2925 مم، وسعة الصندوق الخلفي للسيارة تبلغ 765 لترًا.

تعتمد زيكر X7 بنوعين مختلفين من المحركات الكهربائية، النموذج ذو الدفع الخلفي يحتوي على محرك كهربائي بقوة 310 كيلووات ما يعادل 416 حصان، مع خيارين للبطارية بسعة 75 و 100 كيلووات ساعة، ومدى قيادة يتراوح بين 605 و 780 كيلومترًا.

أما النموذج ذو الدفع الرباعي، فيأتي بقوة قصوى تبلغ 475 كيلووات أي ما يعادل 637 حصان، مع حزمة بطارية سعة 100 كيلووات ساعة، مما يمنحه مدى قيادة يصل إلى 705 كيلومترات.

تأتي زيكر X7 بمقصورة داخلية فاخرة ومن بين أبرز تجهيزاتها شاشة رئيسية بحجم 15.05 بوصة، ولوحة عدادات رقمية بحجم 13.02 بوصة، بالإضافة إلى شاشة بحجم 13 بوصة.

