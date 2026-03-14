جورج راسل يفوز بسباق السرعة في جائزة الصين الكبرى بفورمولا-1

شنغهاي - (أ ب):

فاز البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس بسباق السرعة ضمن منافسات سباق جائزة الصين الكبرى ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، ليواصل هيمنته على الموسم الجديد من فورمولا-1.

وجاء سائق فريق فيراري تشارلز لوكلير، من موناكو، في المركز الثاني، فيما جاء زميله بالفريق البريطاني لويس هاميلتون في المركز الثالث.

وفاز راسل بأول سباق للموسم في أستراليا الأسبوع الماضي، وتبعه بفوزه بسباق السرعة في الصين الذي استمر لـ19 لفة. ويقام السباق غدا الأحد، فيما تقام التصفيات في وقت لاحق من اليوم السبت، حيث يعد فريق مرسيدس هو المرشح الأبرز للفوز بالسباق.

وتبادل راسل وهاميلتون الصدارة عدة مرات في اللفات الأولى، حيث تناوبا على المركز الأول بشكل متكرر في بداية السباق. لكن راسل بدأ في الابتعاد تدريجيا بعد اللفات الأولى، في الوقت الذي تراجع فيه أداء هاميلتون.

وقال راسل :" لويس قام بعمل مذهل في اللفات الأولى. لقد فاجأني، يمتلك خبرة تمتد إلى 20 عاما. لذلك لا يزال لدي بعض الأشياء لأتعلمها".

وتلقى هاميلتون تصفيقا كبيرا من جمهور شنغهاي عندما بدأ مقابلته على المضمار بقوله "ني هاو" والتي تعني مرحبا باللغة الصينية.

وقال هاميلتون :" سرعة مرسيدس على الخط المستقيم كبيرة بعض الشيء في الوقت الحالي. أعتقد أنني خضت قتالا بقوة ".

و أُقيم السباق تحت رقابة سيارة الأمان لعدة لفات في منتصفه، قبل أن تغادر سيارة الأمان الحلبة ليستأنف التسابق بشكل طبيعي في اللفات الثلاث الأخيرة.

وبدأ راسل وزميله بفريق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي، الذي أنهى السباق في المركز الخامس، من مركز الانطلاق الأول.

وبدأ البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين الذي احتل المركز الرابع اليوم، من الصف الثاني بجانب هاميلتون، الذي فاز بسباق السرعة هذا العام الماضي. وكان هذا هو انتصار هاميلتون الوحيد في أي سباق منذ انضمامه لفريق فيراري مع بداية الموسم الماضي.

وأدخلت فورمولا-1 تغييرات كبيرة على المحركات وهيكل السيارات هذا الموسم ، وهي الأضخم منذ عشر سنوات، حيث تعتمد المنظومة الجديدة على تقسيم متساوي للطاقة بنسبة 50 - 50 بين محرك الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية.

وعانى السائقون من صعوبة في التعامل مع السيارات عند دخول الطاقة الكهربائية إلى العمل، إضافة إلى الحاجة المستمرة للموازنة بين استخدام الطاقة والحفاظ عليها.

وأحد السائقين الذين يواجهون صعوبة هو البطل العالمي أربع مرات هو الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، الذي لا يرحب بهذه التغييرات.

وأنهى فيرستابن سباق السرعة اليوم السبت في المركز التاسع، متأخرا بأكثر من 11 ثانية عن راسل.

وقال فيرستابن :"كل شيء كان يمكن أن يسوء، ساء بالفعل. علينا فقط أن نرتب أمورنا".

