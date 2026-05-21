بالصور.. سيارات الـ4X4 تتحدى الجليد على أرض مصر للعام الثالث

كتب : مصراوي

01:37 م 21/05/2026 تعديل في 01:40 م
    تحدي سيارات الـ4X4 للجليد في مصر
أقيمت مطلع الأسبوع الجاري فعاليات النسخة الثالثة من سباق "تحدي الثلج لسيارات 4x4 الدفع الرباعي Snow Challenge"، وذلك داخل سكي إيجيبت (Ski Egypt) في مول مصر.

نظمت نسخة العام الحالي عبر (Egypt Rally By Bosla)، وبدعم استراتيجي من وزارة الشباب والرياضة ونادي السيارات والرحلات المصري.

تحدي الجليد في مصر الأول من نوع بأفريقيا

ويصنف تحدي سيارات الدفع الرباعي للجليد الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يدمج بين سباقات الرالي والتضاريس الثلجية.

وأقيمت فعاليات الانجراف وتخطي العقبات في درجات حرارة تصل إلى -2 درجة مئوية، وتابعه العشرات من زوار المنطقة الجليدية ومحبي سباقات الراليات.

وشارك في نسخة 2026 نخبة من سائقي وفرق الرالي المتخصصين وأبرزهم فريق Jibal Rall Team وفريق Alpha Racing Team و فريق ERT، والذين تنافسوا بمركبات الدفع الرباعي وسيارات الدفع الجانبي (SXS).

عروض انجراف على الجليد

شمل السباق عروضًا احترافية للانجراف (Drift)، وانعطافات حادة على المنحدرات الجليدية لتقديم تجربة حماسية مليئة بالأدرينالين

الفائزون بنسخة 2026 من تحدي الجليد في مصر

وفاز فريق صقور (Sokour Racing Team) بالمركز الأول، واحتل المركز الثاني فريق توارغ، بينما حاز على المركز الثالث فريق صقور.

