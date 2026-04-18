إعلان

بعد إطلاق ATTO 8.. الكشف عن أحدث أسعار سيارات بي واي دي في مصر

كتب : محمد جمال

01:02 م 18/04/2026 تعديل في 01:26 م
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    سيارة 8 BYD ATTO الجديدة (4)
  • عرض 12 صورة
    سيارة 8 BYD ATTO الجديدة (1)
  • عرض 12 صورة
    سيارة 8 BYD ATTO الجديدة
  • عرض 12 صورة
    سيارة 8 BYD ATTO الجديدة (6)
  • عرض 12 صورة
    حريق داخل مصنع BYD في الصين
  • عرض 12 صورة
    سيارة 8 BYD ATTO الجديدة (5)
  • عرض 12 صورة
    سيارة 8 BYD ATTO الجديدة (2)
  • عرض 12 صورة
    BYD Atto 8
  • عرض 12 صورة
    byd dolphin
  • عرض 12 صورة
    الرئيس البرازيلي داخل مصنع BYD الصيني
  • عرض 12 صورة
    سليم أول دفعة من سيارات byd للعملاء بالسوق المحلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت شركة مان دريم ManDream، الوكيل المحلي لعلامة BYD بالسوق المصري، عن أحدث قائمة سعرية للعلامة بمصر خلال شهر أبريل الجاري وذلك بعد التقديم الرسمي لأحدث طرازاتها محليًا ATTO 8 بمصر لأول مرة.


وجاءت القائمة لتشمل طرازات مثل Dolphin Surf EV وSealion 6 EV وSealion 6 DM-i، إلى جانب السيارة الجديدة ATTO 8، حيث تراوحت الأسعار بين الفئات الاقتصادية والمتوسطة والعليا، بما يعكس تنوع الخيارات أمام المستهلك المصري.


تعتمد ATTO 8 على تكنولوجيا DM-i الهجينة التي تجمع بين محرك بنزين وآخر كهربائي، لتولد قوة إجمالية تصل إلى 275 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 315 نيوتن متر، ومدى قيادة يتجاوز 1000 كيلومتر، بالإضافة إلى مدى كهربائي يقارب 100 كيلومتر، ما يعزز من كفاءة استهلاك الوقود ويوفر مرونة في الاستخدام اليومي.


طرحت BYD ATTO 8 في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 2,849,900 جنيه.


أسعار سيارات بي واي دي الجديدة بمصر:


دولفين Surf EV


جاءت السيارة دولفين Surf EV موديل 2027 بسعر رسمي بلغ 949,900 جنيه.


سيليون 6 EV


ارتفعت أسعار سيليون 6 EV موديل 2026 وأصبح سعرها الرسمي 1,699,900 جنيه.

سيليون 6 DM-i


ارتفعت أسعار سيليون 6 DM-i وأصبح سعر الفئة Ultra الرسمي 1,899,900 جنيه، أما الفئة الأعلى تجهيزًا Luxury فقد جاءت بسعر 2,099,900 جنيه.


ATTO 8


اقرأ أيضًا:

الشحن السريع يقلب الموازين.. 80% من البطارية خلال أقل من نصف ساعة

فيرستابن ينتقد القواعد الجديدة وفورمولا 1 تثير الجدل بين السائقين

فورد تستدعي 1.4 مليون شاحنة «إف-150» بسبب خلل في ناقل الحركة

ManDream BYD سيليون 6 DM-i ATTO 8

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد صلاح يشارك متابعيه صورًا جديدة قبل مباراة كريستال بالاس
رياضة عربية وعالمية

محمد صلاح يشارك متابعيه صورًا جديدة قبل مباراة كريستال بالاس
متحدث الوزراء: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعزز المواطنة
أخبار مصر

متحدث الوزراء: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعزز المواطنة
حدث في 8 ساعات| قرارات مرتقبة بشأن العمل عن بُعد.. وتحذير من الشبورة الكثيفة
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| قرارات مرتقبة بشأن العمل عن بُعد.. وتحذير من الشبورة الكثيفة
لحظة بلحظة.. الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري ( 0 - 0 )
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري ( 0 - 0 )
مدبولي: 204 مصانع تعمل و173 تحت الإنشاء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أخبار مصر

مدبولي: 204 مصانع تعمل و173 تحت الإنشاء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إيران: نقل طاقم السفينة الإيرانية التي احتجزها الأمريكيون إلى سلطنة عمان
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة