أرخص 5 سيارات يابانية زيرو في مصر.. تعرف عليها

كتب - رأفت العربي:

03:58 م 13/03/2026 تعديل في 03:58 م
تشهد فئة السيارات اليابانية الجديدة في مصر إقبالًا ملحوظًا من المقبلين على الشراء، ويبحث الكثير من المقبلين على الشراء عن الطرازات اليابانية الأرخص خلال الفترة الأخيرة.


ويبرز في السوق المصري 5 طرازات يابانية تقدم هي الأرخص محليا، تشمل نيسان صني، ميتسوبيشي أتراج، سوزوكي ديزاير، ميتسوبيشي ميراج، ونيسان سنترا، وتبدأ أسعار هذه الطرازات من 645 ألف جنيه.

ومن خلال هذ التقرير نستعرض لكم أرخص 5 سيارات يابانية زيرو في مصر:

نيسان صني

تقدم صني بثلاث فئات، الأولى مانيوال 645.000 جنيه، والفئة الأولى أوتوماتيك 695.000 جنيه، والفئة الثانية 745.000 جنيه، أما الفئة "Super Saloon" الأعلى تجهيزًا سعرها 765.000 جنيه.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

ميتسوبيشي أتراج


تباع ميتسوبيشي أتراج الجديدة في السوق المصري بفئة واحدة سعرها الرسمي 670.000 جنيه، بالإضافة إلى صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60.000 كم، وضمان مليون كم أو حتى 5 سنوات.

سوزوكي ديزاير


تقدم سوزوكي ديزاير في السوق المصري بفئ واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 790 ألف جنيه.

ميتسوبيشي ميراج


تتوفر ميتسوبيشي ميراج بسعر رسمي موديل 2025 بسعر رسمي 685 ألف جنيه.

تعتمد ميتسوبيشي ميراج على محرك مايفيك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 78 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 100 نيوتن.متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، وخزان وقود سعة 35 لتر.

نيسان سنترا


تقدم نيسان سنترا المجمعة محليًا بفئة واحدة من التجهيزات تبسعر رسمي 920.000 جنيه.

تعتمد نيسان سنترا المجمعة في مصر على محرك 4 سلندر تنفس طبيعي سعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

