سوزوكا - (أ ب):

لم يستبعد الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات في سباقات سيارات فورمولا-1، الاعتزال بنهاية الموسم الحالي، قائلا إنه لم يعد يستمتع بالسباقات في النظام الجديد.

وأعرب سائق فريق ريد بول مجددا عن عدم رضاه، وذلك بعدما أنهى سباق الجائزة الكبرى في اليابان في المركز الثامن، وهو السباق الذي فاز به السائق الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي من فريق مرسيدس.

ماذا قال فيرستابن بعد انتهاء السباق؟

وقال فيرستابن في تصريحات عقب نهاية السباق: "أنا سعيد جدا داخليا عادة نتنتظر 24 سباقا لكننا الآن 22 لكن في الطبيعي يكون هناك 24 سباقا وتسأل نفسك هل يستحق الأمر هذا العناء ؟ أو هل استمتع أكثر بالبقاء في المنزل مع عائلتي ورؤية أصدقائي حينما لا تكون تستمتع برياضتك".

وأضاف السائق الهولندي البالغ من العمر 28 عاما حينما سئل عن إذا كان هذا هو موسمه الأخير في فورمولا -1: "هذا ما أود قوله".

وتابع: "أريد التواجد هنا للاستمتاع بالسباقات وبنفسي، وفي الوقت الحالي لا يحدث ذلك، بالطبع أستمتع بالعمل مع فريقي لأنهم مثل عائلتي الثانية، لكن بمجرد جلوسي في السيارة لا أكون مستمتعا أحاول أن أشعر بذلك لكن الأمر صعب".

لماذا ستتوقف سباقات فورمولا-1 لمدة 5 أسابيع؟

وستتوقف سباقات فورمولا-1 حاليا لمدة خمسة أسابيع، حيث لن تقام السباقات في البحرين والسعودية بسبب الحرب في إيران.

وسيكون السباق القادم يوم الثالث من مايو في ميامي الأمريكية.

اقرأ أيضًا:

