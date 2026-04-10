لندن - (د ب أ):

تصاعدت الشكوك حول مستقبل الهولندي ماكس فيرستابن في سباقات سيارات فورمولا-1 بعد أن تبين أن مهندس السباقات الذي عمل معه لفترة طويلة سيغادر فريق ريد بول.

لامبياسي يقترب من مكلارين

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن جيانبييرو لامبياسي على وشك تولي منصب مع فريق مكلارين المنافس لفريق ريد بول.

وجرى التوصل إلى اتفاق لانضمام لامبياسي إلى الفريق البريطاني عندما ينتهي عقده مع ريد بول في نهاية الموسم المقبل - على الرغم من وجود احتمال أن يقوم بالانتقال قبل ذلك.

شراكة استمرت عقدًا كاملًا

وعمل المهندس البريطاني-الإيطالي مع فيرستابن منذ انضمام السائق الهولندي إلى ريد بول قبل عقد من الزمن.

ويثير الانفصال المتوقع في أقوى شراكة بين سائق ومهندس سباقات على المضمار، علامات استفهام كبيرة حول فيرستابن، الذي ألمح في السباق الأخير في اليابان إلى أنه مستعد للانسحاب من هذه الرياضة.

بنود في العقد قد تسمح بالرحيل المبكر

ويمتد عقد فيرستابن مع ريد بول حتى 2028 ولكن بنودا متعلقة بالأداء تسمح لبطل العالم أربع مرات بالرحيل قبل ذلك. ويحتل فيرستابن المركز التاسع في البطولة بعد أن حصد 12 نقطة فقط من السباقات الثلاثة الأولى.

وقال فيرستابن، الذي انتقد بشدة القواعد الجديدة، في سوزوكا :" لم أعد أشعر بالإحباط على الإطلاق. لقد تجاوزت ذلك".

وأضاف :"لا أعلم الكلمة المناسبة باللغة الإنجليزية لما أشعر به. لا أعلم الكلمة باللغة الهولندية أيضا. بصراحة، لا أعرف كيف أفسر الأمر. ربما لا توجد كلمات مناسبة. لم أعد أشعر بالانزعاج أو الإحباط مما يحدث. هناك الكثير من الأمور التي علي شخصيا أن أفهمها".

فيرستابن يتساءل: هل يستحق الأمر؟

ولدى سؤاله عما يقصده، أضاف فيرستابن: "الحياة". وعندما طلب منه التوضيح أكثر، أضاف: "الحياة هنا".

وفي مقابلة لاحقة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال فيرستابن :"عندما تفكر فقط، هل الأمر يستحق كل هذا العناء؟ أم أنني أستمتع أكثر بالبقاء في المنزل مع عائلتي؟ ورؤية أصدقائي أكثر عندما لا أستمتع برياضتي؟"

دور جديد داخل مكلارين

وفي مكلارين، سوف يرفع لامبياسي تقاريره إلى مدير الفريق أندريا ستيلا، الإيطالي الذي أشرف على فوز لاندو نوريس ببطولة العالم العام الماضي.

وفاز مكلارين أيضا بلقبين متتاليين في فئة المصنعين خلال حقبة ستيلا. وأشارت وكالة الأنباء البريطانية أن التقارير التي تشير إلى أن جيانبييرو لامبياسي قد يخلف أندريا ستيلا - الذي يعد هدفا محتملا لفيراري- بعيدة بشكل كبير عن الواقع.

بيانات رسمية من مكلارين وريد بول

وأصدرت ماكلارين بيانًا جاء فيه: "يسر فريق ماكلارين للسباقات أن يعلن انضمام جيانبيرو لامبياسي إلى فريق ماكلارين ماستركارد للفورمولا 1 بصفة رئيس قسم السباقات، وسيكون مسؤولاً أمام مدير الفريق أندريا ستيلا.

وتابع بيان ماكلارين: " "يوجد بالفعل منصب رئيس قسم السباقات ضمن هيكل الفريق، إلى جانب القيادة العامة للفريق. ويتولى أندريا ستيلا حاليًا إدارة هذه المهام بالإضافة إلى منصبه كمدير للفريق."

وأضاف: " "يعتبر انضمام لامبياسي أحدث إضافة تهدف إلى تعزيز ودعم الكفاءات الموجودة في ماكلارين ماستركارد، مع التأكيد في الوقت نفسه على التزام الفريق طويل الأمد بترسيخ مكانته كفريق مرشح للفوز بالبطولة."

وجاء في بيانٍ لريد بول: "يؤكد فريق أوراكل ريد بول ريسينج أن جيانبيرو لامبياسي سيغادر الفريق في عام 2028، عند انتهاء عقده الحالي، ويعتبر "جي بي" عضوًا مهما في الفريق، الذي انضم إليه عام 2015.".

وتابع البيان: " "حتى موعد رحيله المخطط له، سيستمر "جي بي" في أداء مهامه كرئيسٍ للسباقات ومهندس سباقات لماكس فيرستابن. الفريق وهو ملتزمان تمامًا بتحقيق المزيد من النجاحات إلى سجلنا الحافل سويًا."

