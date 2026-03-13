سكودا تحقق أعلى أرباح في تاريخها بدعم ارتفاع المبيعات العالمية

براغ - (د ب أ):

أعلنت شركة صناعة السيارات التشيكية سكودا، أمس الخميس، عن أفضل نتائج مالية في تاريخها بارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 8,6% إلى 2,5 مليار يورو (2,9مليار دولار) في 2025.

وقفزت المبيعات في الشركة التابعة لفولكس فاجن بنسبة 8,3% إلى مقدار قياسي بلغ 30,1 مليار يورو، بينما تجاوزت الشحنات العالمية المليون للمرة الأولى خلال ست سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي كلاوس زيلمر إن النتيجة أثبتت أن الشركة يمكنها "الحفاظ على النمو المربح بناء على نموذج تجاري قوي وتركيز واضح على المستهلكين".

ولم تتأثر سكودا بشكل كبير بسياسات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث إنها ليست نشطة في أمريكا الشمالية.

