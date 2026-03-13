إعلان

سكودا تحقق أعلى أرباح في تاريخها بدعم ارتفاع المبيعات العالمية

كتب : مصراوي

11:55 ص 13/03/2026 تعديل في 04:04 م

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

براغ - (د ب أ):

أعلنت شركة صناعة السيارات التشيكية سكودا، أمس الخميس، عن أفضل نتائج مالية في تاريخها بارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 8,6% إلى 2,5 مليار يورو (2,9مليار دولار) في 2025.

وقفزت المبيعات في الشركة التابعة لفولكس فاجن بنسبة 8,3% إلى مقدار قياسي بلغ 30,1 مليار يورو، بينما تجاوزت الشحنات العالمية المليون للمرة الأولى خلال ست سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي كلاوس زيلمر إن النتيجة أثبتت أن الشركة يمكنها "الحفاظ على النمو المربح بناء على نموذج تجاري قوي وتركيز واضح على المستهلكين".

ولم تتأثر سكودا بشكل كبير بسياسات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث إنها ليست نشطة في أمريكا الشمالية.

سكودا نتائج تاريخية مبيعات سكودا

فيديو قد يعجبك



إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

